В едином дне информирования на предприятии принял участие заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев.

Выступая по основной теме, Артем Камалыев обозначил, что авария на ЧАЭС – крупнейшая в истории атомной энергетики катастрофа, повлекшая за собой масштабные экономические и социально-психологические последствия. Пока в мире шли дискуссии, кто виноват и что делать, Беларусь вкладывала колоссальные денежные средства, проводила и проводит до сегодняшнего дня мероприятия по минимизации последствий аварии. Государственная политика в первую очередь была направлена на снижение риска для здоровья граждан, обеспечение безопасности их жизнедеятельности. Основным инструментом ее реализации в сфере преодоления последствий чернобыльской катастрофы стали государственные программы, каждая из которых содержала ряд мероприятий для комплексного решения проблем в различных сферах. Уже реализовано 6 госпрограмм по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и социально-экономическому развитию пострадавших регионов. Сегодня в Беларуси действует Государственная программа «Инфраструктура безопасности населения» на 2026-2030 годы. Кроме того, «чернобыльские» мероприятия интегрированы в госпрограммы нового цикла: «Общество равных возможностей», «Беларусь интеллектуальная», «Здоровье нации», «АПК будущего», «Устойчивая энергетика и энергоэффективность», «Строительство жилья», «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2026-2030 гг.

Более половины финансовых средств, выделяемых ежегодно на минимизацию последствий аварии на ЧАЭС, направляются на защиту населения пострадавших от нее районов. Серьезное внимание уделяется здоровью граждан, функционированию и оснащению учреждений здравоохранения, санаторно-курортному лечению и оздоровлению населения. Пострадавшие регионы развиваются: они газифицированы, функционирует разветвленная социальная инфраструктура, проложены хорошие дороги, обустроены улицы деревень и поселков. В каждом из них строится жилье для молодых специалистов, многодетных семей, инвалидов и других категорий нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. Проводятся работы по обеспечению населения качественной питьевой водой (прокладываются и ремонтируются водопроводы, строятся станции обезжелезивания, бурятся артезианские скважины). Накоплен уникальный опыт объединения усилий органов государственного управления и потенциала научных организаций. Работы, направленные на обеспечение возрождения и устойчивого социально-экономического развития пострадавших регионов, будут продолжены. В приоритете – создание новых рабочих мест, благоприятных условий для предпринимательства, включая льготное налогообложение, кредитование и др. «Все это делается для того, чтобы люди в этих районах могли жить обычной жизнью», – резюмировал Артем Сергеевич.

В ходе диалога работники предприятия имели возможность задать интересующие вопросы членам информационно-пропагандистской группы, областной рабочей группы по правовому просвещению. Из зала поступили вопросы, касающиеся льгот для поступающих в ВУЗы выпускников школ района, имеющих удостоверения пострадавших от аварии на ЧАЭС.

В рамках правового просвещения граждан заместитель начальника отдела организационно-кадровой и контрольной работы главного управления юстиции Гомельского облисполкома Юлия Евстахова остановилась на теме оформления наследственных прав.





После встречи для работников КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» были проведены бесплатные правовые консультации.



Наталья Логунова

Фото автора