Геополитика, безопасность, равноправие. Основные посылы интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко американскому журналисту RT Рику Санчесу.

Четкий аналитический прогноз о прошлом, настоящем и будущем современного мироустройства. Именно так эксперты характеризуют интервью, которые дает ­­Президент Беларуси Александр ­­Лукашенко. Настолько точно описать и проанализировать геополитические реалии, а главное, спрогнозировать, к чему все это может привести, в мире могут считаные политики. С Риком Санчесом, ведущим шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT, белорусский лидер почти два часа говорил как о внутреннем векторе развития нашей страны, так и о международной обстановке. Высказал свою точку зрения о белорусско-американских отношениях, о том, что происходит на Ближнем Востоке и в Украине, о безопасности в целом… Собрали мнения как о самой беседе, так и о некоторых поднятых в ней темах.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Я часто оцениваю годы своего президентства — и положительное вижу, и отрицательное. Самое положительное мое качество — что я все-таки сумел, несмотря ни на что, сохранить вот это чувство борьбы с несправедливостью. Это мой лозунг.

Во время интервью телеканалу RT, 17 апреля 2026 года

Нерв времени

Большая сделка и ее условия, путь США через Беларусь в Россию, возможность встречи Александра ­­Лукашенко и главы Белого дома Дональда Трампа, будет ли победитель в войне между Соединенными Штатами Америки и Ираном, отношения Беларуси и Евросоюза, дружба белорусского ­­Президента с мировыми лидерами, чувствует ли наша страна себя спокойно с ядерным оружием, что будет с Беларусью после ­­Лукашенко. Вопросы заданы — ответы получены. Прямые, открытые, развернутые, без купюр. Кто их услышит? Многие. Не успели выйти первые фрагменты, как их уже разобрали на цитаты по всему миру. Впрочем, чтобы оценить аудиторию, депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич предлагает внимательнее познакомиться с личностью интервьюера:

— Рик Санчес — латиноамериканец кубинского происхождения, эмоциональный, раскованный и прямой в своих высказываниях. Однако, чтобы позицию Александра ­­Лукашенко услышали на Западе, нужно не просто перевести материалы на английский. Нужны каналы доставки информации — люди, хорошо знакомые западной аудитории. В этом и состоит главная роль Рика Санчеса. Он выступает как журналист, не связанный ни с демократами, ни с республиканцами, ближе к таким фигурам, как Такер Карлсон, то есть к разочаровавшимся трампистам. А именно эта аудитория, по всей видимости, будет определять исход выборов в конгресс. Значит, ­­Президента услышат те, кому его идеи созвучны. А сегодня в тренде — критика войны в Иране, военных преступлений, а также запрос на контуры нового миропорядка и альтернативу политике захватов и грабежа. Как сказал Александр ­­Лукашенко, Трамп показал миру истинное лицо и интересы США.

Последствия войны в Иране — это главная тема, которую сейчас обсуждают в Штатах. ­­Президент подробно остановился на том, что США остаются сверхдержавой, но уже не суперсилой: они дают осечки. Трамп, по сути, открыл миру глаза на американскую политику — на ее цели и одновременно на ее слабость. Самый важный посыл Александра Григорьевича ­­Лукашенко заключается в следующем: если США не справились с Ираном военными методами, то с полуторамиллиардным Китаем они тем более не справятся. Поэтому Америке пора умерить аппетит.

При этом Беларусь готова к сотрудничеству: идет обсуждение большой сделки и снятие санкций было бы выгодно обеим сторонам. Такая политика стала возможной именно при администрации Трампа — при Байдене контактов с США у нас фактически не было. Для нас очевиден прагматизм действующего американского пре­зидента.

Политтерапия для Запада

Впрочем, высказанные в этом интервью точки зрения полезно почитать не только американцам. По словам эксперта по национальной безопасности Александра Тищенко, по сути, эта беседа была «сеансом когнитивной политической терапии для западного зрителя». Вот на какие посылы аналитик предлагает обратить внимание:

— Пока официальный Брюссель и Вашингтон пытаются удержать рассыпающуюся маску «свободного мира», белорусский лидер вскрыл главный нарыв современности: мир, в идеальности которого нас десятилетиями убеждали, на самом деле оказался глобальным обманом слабых сильными. Почему интервью вызвало такой резонанс? Ответ кроется в когнитивном диссонансе западного обывателя. Десятилетиями ему внушали, что в Минске — «диктатура», а у него дома — «свобода». Но сегодня житель Парижа, Лондона или Нью-Йорка видит на своих улицах хаос, разгул этнической преступности и неконтролируемую миграцию. На этом фоне «белорусская модель» с ее идеальной чистотой, безопасностью, работающими заводами и продуктовым ассортиментом в магазинах перестает быть «пугалкой» и становится объектом вожделения. Западный человек вдруг осо­знал: его собственная свобода — это свобода выбирать между двумя одинаковыми политическими марионетками, которые после выборов забывают о народе, которому давали предвыборные обещания.

В Александре ­­Лукашенко же увидели то, что на Западе стало дефицитом, — аутентичность. Он не «менеджер на контракте», а настоящий рачительный хозяин в лучшем смысле этого слова. Человек, который несет персональную ответственность как за каждый колосок на поле, так и за каждую ракету на боевом дежурстве. В интервью RT безопасность Беларуси представлена не как угроза соседям, а как фундамент нормальной жизни. Когда ­­Лукашенко говорит о ядерном оружии или комплексе «Орешник», он транслирует не агрессию, а ответственность.

Он показывает, что мир сегодня стоит на грани ядерного костра именно потому, что «сильные мира сего» за­игрались в обман, считая остальных бесправными статистами. Их демократия оказалась «пластиковая», а сила — «бумажная». Это реальная причина для полного краха Запада. В этом понимании слова ­­Лукашенко о «большой сделке» с Трампом и нормализации отношений — совсем не просьба о снисхождении. Это предложение прагматичного мира, основанного на балансе интересов, а не на диктате одной «суперсилы».

Есть ли дружба в политике

О принципах дружбы в политике — особая тема. Рик Санчес назвал белорусского лидера человеком, который идет против системы. Запад, мол, явно не хочет, чтобы Беларусь имела хорошие отношения, например, с Россией или КНДР, и, более того, не может понять, что дружеское взаимодействие можно выстраивать не в ущерб кому-то. Александр ­­Лукашенко в ответ рассказал о дружбе с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, подчеркнул, что дружить можно только с тем, кто этого хочет. «Если со мной европейцы не хотят дружить, и это правда… Не я не хочу с ними дружить — они не хотят со мной дружить. Ну как мы будем с ними выстраивать дружеские отношения?» — задал закономерный вопрос Глава нашего государства, отдельно остановившись при этом на важности поддержания хороших отношений с соседями.

— Беларусь укрепляет стратегическое партнерство с Россией и Китаем, ведет переговоры с американцами и одновременно открывает новую главу в отношениях с КНДР, — проводит параллели политический обозреватель телеканала СТВ Евгений Пустовой. — Геополитический расклад весьма показательный. А наше стремление дружить и сотрудничать со всеми, кто этого желает, отражает суть внешнеполитической стратегии Беларуси. Одним политикам не хватает опыта, другим — выдержки, третьим — смелости. У кризиса мировой управленческой мысли много причин, но все очень похожи. Видимо, лишь в условиях белорусской суверенной политической системы, которая для многих наших недругов как кость в горле, мог появиться политик, который нужен не только стране — миру.

Минск никогда никому себя не противопоставлял, но всегда выступал за равноправие в международной системе отношений и открыто обнажал несправедливость действующего миропорядка. Мы ни перед кем не заискивали ради выгодных кредитов и рукопожатности в среде элитарных кругов. Есть интересы государства — из этого и исходим, не унижая других и не наживаясь на них. Быть проводником такой системы международных отношений можно лишь при определенном экономическом укладе внутри страны. Именно социальная модель государства может предложить честные отношения. У стран с властвующим капиталом цель другая — сверхприбыль. А у нас как: обсуждения продолжаются до решения ­­Президента, а дальше — исполнение.

Такая «диктатура» не выгодна ни доморощенным коррупционерам, ни идейным глобалистам. Но именно такая «диктатура» позволяет не утонуть во времена геополитических штормов. Кстати, на мировой политической кухне погоды только их сейчас и готовят. ­­Президент Беларуси предлагает рецепты миролюбия, сносных отношений между планетарными антагонистами.

Прямая речь

Рик Санчес, ведущий программы «Эффект Санчеса» на телеканале RT (в интервью «Первому информационному»):

— Александр ­­Лукашенко — очень искренняя личность, он неподдельный и не переживает о том, понравятся ли его ответы кому-нибудь. Он говорит от сердца. Это очень необычно, учитывая, что он политик. Никакого согласования вопросов, никаких заготовок перед интервью, не считая моей подготовки… Кроме того, я сражаюсь вот за что.

Мы должны слышать и вашу правду. Беларусь не такая, как ее показывают на CNN и BBC, и мы должны дать ей шанс. Я один из немногих американских журналистов, которые работают в вашей части света. Я рад, что принял такое решение, приближаюсь к истине.

В ответе перед своим народом

Елизавета Малая, редактор отдела газеты «Авангард»:

– Интервью Президента Александра Григорьевича Лукашенко телеканалу RT получилось прямым, без дипломатических уверток и пустых фраз. С первой же острой темы, демократии и прав человека, белорусский лидер констатировал очевидное: нельзя называть себя светочем демократии и одновременно бомбить Ближний Восток, десятилетиями душить Кубу и вмешиваться в дела Венесуэлы.

Запад любит вешать ярлыки: у них, значит, демократия, а у нас «диктатура». Но посмотрите, что они себе позволяют. Беларусь не вводит санкции, не вмешивается в чужие дела, не разрушает города. Кто после этого настоящий диктатор? Глава государства не раз подчеркивал: для него демократия немыслима без справедливости. Борьба с коррупцией, равные права для каждого, страна, в которой человеку не нужно ни перед кем унижаться, – вот что лежит в основе его политики. И это принцип, которому он следует все годы президентства.

Говоря о международной повестке, Александр Григорьевич и здесь остался верен себе – никаких иллюзий. Да, США по-прежнему мощнейшая держава, но уже не суперсила, способная диктовать всё и всем. Китай набирает мощь, и совет не лезть туда с конфронтацией, если не справились даже с Ираном, – вовсе не попытка уколоть, а предупреждение, основанное на тщательном анализе. Что касается НАТО, Президент отметил: альянс никуда не денется, это стратегический плацдарм США, и рассчитывать на его скорый развал не стоит. Мало кто из политиков сегодня удерживается от искушения выдать желаемое за действительное, но здесь мы видим именно зрелую оценку.

Та же прагматичность проявилась и в ответе на вопрос о возможной встрече с Дональдом Трампом. Глава белорусского государства в Вашингтон не рвется, но и не захлопывает дверь. Однако встреча должна быть на равных – не императора с вассалом, без унижений. Просить Президенту нечего, кланяться незачем. Диалог возможен, но только там, где уважают суверенитет и достоинство.

В этом, пожалуй, и заключается неизменная позиция белорусского лидера: уважение к стране и своему народу не может быть предметом торга. И единственный, перед кем Глава государства отчитывается за свои решения, – это собственный народ, который его избрал и в которого он верит. Сколько бы ни говорилось о внешней повестке, для нашего Президента важнее всего сохранить Беларусь для детей и внуков, чтобы человек мог жить и работать дома, а не искать счастья на чужбине. И пока страна придерживается этого курса, она устоит в любой шторм.