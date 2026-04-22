Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина встретилась с трудовым коллективом ООО «Зенпласт». Главная тема обсуждения – возрождение и устойчивое развитие чернобыльских земель.

Говоря о масштабах проделанной работы, Надежда Александровна отметила, что государственная политика в этот период была направлена в первую очередь на снижение радиационного риска для здоровья людей и обеспечение безопасности их жизнедеятельности. За четыре десятилетия Беларусь шаг за шагом восстановила жизнь на пострадавших территориях, пройдя сложный путь от ликвидации последствий до устойчивого социально-экономического развития.

Реализовано шесть государственных программ по преодолению последствий аварии. За это время из зон радиоактивного загрязнения возвращено к нормальным условиям жизнедеятельности 1657 населенных пунктов – 45% от общего количества. Площадь загрязненных сельхозземель сократилась с 1,8 млн. га гектаров до 804 тыс га.

Как подчеркнула Надежда Зимина, на систематической основе ежегодно проводится специальная диспансеризация, выстроена многоуровневая система оказания медицинской помощи. В Гомеле работает Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, оснащенный современным оборудованием. Ежегодно специалисты центра осматривают около 10 тысяч человек, из которых порядка 40% – дети. Для оздоровления пострадавшего населения создана сеть из 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров.

Председатель областной профсоюзной организации также остановилась на вопросах радиационного контроля продуктов питания. В Беларуси приняты более жесткие, чем в ЕАЭС, допустимые уровни содержания радионуклидов. Для контроля функционирует сеть из более чем 500 лабораторий и постов, осуществляющих мониторинг почв, растениеводческой и животноводческой продукции. За весь период работы не зафиксировано ни одного случая поступления в торговую сеть продукции с нарушением установленных требований.

В ходе встречи работники предприятия смогли задать интересующие их вопросы. Например, о создании профильных медицинских классов для школьников, которые в будущем планируют связать свою жизнь с медициной. Говорили также о развитии спортивной инфраструктуры на территории населенных пунктов района и организации спортивных кружков для детей и молодежи.

«Здоровье граждан всегда было и остается приоритетом государственной политики Беларуси. За четыре десятилетия Беларусь проделала огромную работу по минимизации последствий и возрождению пострадавших территорий и созданию надежной системы защиты здоровья людей. Но главное, что нам удалось сделать, – обеспечить безопасные условия жизни для миллионов белорусов, сохранить здоровье нации и передать будущим поколениям страну, в которой можно жить, работать и растить детей», – резюмировала Надежда Зимина.

Елизавета Малая

Фото автора