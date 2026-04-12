Если вы где-то забыли или потеряли свою банковскую карточку, важно действовать незамедлительно.

Если раньше лишиться кошелька с наличными считалось трагедией, то сегодня настоящая проблема – утрата или кража банковской карты.

Как действовать, если вашу карточку похитили или вы ее потеряли?

Заблокируйте карту

Даже если вы уверены, что просто забыли ее дома или на работе, в этом деле лучше перестраховаться.

Заблокировать карточку вы можете через интернет-банкинг или с помощью мобильного банкинга.

Еще один способ блокировки – звонок на горячую линию банка, выпустившего карточку. Номер для связи в чрезвычайных ситуациях можно найти на официальном сайте банка.

Сотрудник колл-центра, скорее всего, попросит вас назвать кодовое слово, которое вы указывали при оформлении карточки.

Можете сходить в банк лично и написать заявление о блокировке. В этом случае вам понадобится документ, удостоверяющий личность.

Эти действия помогут защитить ваши деньги и сделать так, чтобы вы могли снова использовать карту, когда она найдется.

Идите по следу

Прежде чем предпринимать более серьезные действия, убедитесь, что карта действительно потеряна. Подумайте, где вы последний раз ее использовали. Возможно, она осталась в магазине, кафе или на заправке.

В интернет/мобильном банкинге можно посмотреть, где вы расплачивались картой. Если вы не сможете сами просмотреть историю операций, вам поможет сотрудник банка или колл-центра.

Возможно, вы забыли достать карту, когда пользовались банкоматом или терминалом. Если карта остается в устройстве картоприемника дольше установленного времени, банкомат автоматически поглощает ее.

В такой ситуации нужно обратиться в банк и оповестить о случившемся.

Заведите новую карточку

Если вы заблокировали карту, то все равно можете пользоваться средствами на своем счету и снимать наличные в отделении банка при предъявлении паспорта. Если карта так и не была найдена, вам потребуется заказать новую.

Заявление на выпуск новой карты можно подать в любом отделении вашего банка или через систему интернет-банкинга. Полученная карта будет привязана к тому же счету, что и предыдущая, однако ее номер и PIN-код будут другими.

