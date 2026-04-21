Почему стоит отказаться от пластиковых цветов на кладбищах, рассказали корреспонденту БЕЛТА в управлении регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С 2024 года компании и предприниматели, которые производят или завозят в Беларусь пластиковые цветы, обязаны платить за их будущую утилизацию (180 рублей за т). Эти деньги идут на организацию сбора и безопасную переработку этого мусора.

«Искусственные цветы разлагаются на протяжении долгого времени, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, загрязняют почву и грунтовые воды. С целью минимизации образования отходов, для которых в стране отсутствует возможность использования и обезвреживания, стратегией по обращению с отходами производства и потребления предусмотрено введение ограничений для производства и поставки товаров, которые в результате приводят к образованию такого вида отходов», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Минприроды ведет работы по подготовке Экологического кодекса. Одна из его целей — запретить производство определенных товаров, отходы от которых сложно или невозможно переработать. В проекте Экологического кодекса предусмотрено наделение полномочиями Совета Министров на установление такого перечня, при формировании которого в том числе будет рассмотрен вопрос включения искусственных пластиковых цветов.

Чем же можно заменить искусственные цветы на кладбищах? Живыми цветами в горшках, многолетниками в грунте, карликовыми кустарниками, газонной травой или вечнозелеными хвойными деревьями.

«Призываем отказаться от искусственных композиций и сделать выбор в пользу природы и здоровья будущих поколений», — призвали в Минприроды.