В преддверии Радуницы корреспондент «Авангарда» с таким вопросом обратилась к жителям райцентра.

Александр КОВАЛЕНКО с сыном Тимуром, жители Морозовичского сельсовета:

– На Радуницу всегда покупаю своим родителям и другим родственникам искусственные цветы: так выражаю уважение и память о них. А вот на могилу дочери неизменно приношу живые – ее любимые красные розы.

Ирина МАТЮШЕНКО, начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

– Советую заменить искусственные цветы на живые или посадить кустарники, газонную траву. Пластик разлагается очень медленно и может оставаться в природе сотни лет. Кроме того, сжигать искусственные изделия нельзя: в атмосферу выделяется большое количество вредных веществ, таких как токсичные газы, диоксины и фураны, опасные для окружающей среды.

Супруги ЛУКАШЕНКО, жители райцентра:

– Предпочтение отдаем живым цветам, ведь искусственные не только быстро теряют внешний вид, но и вредят природе и здоровью людей. Хорошая альтернатива пластику – растения в горшках, можно посадить и многолетние цветы.

Инна КОСТЯНКО

