О милитаристской позиции Запада и миролюбивой политике Беларуси

Мир хрупок и уязвим, «право сильного» заменило международное право, доверие утрачено, конфликтный потенциал возрос. Принимая в минувшую пятницу верительные грамоты у послов десяти зарубежных государств, Президент Александр Лукашенко четко высказался о нынешних реалиях геополитики и заявил об уязвимости современного мира. Провел параллель: мол, если в Первой мировой войне участие принимали 38 государств, во Второй — около 60, то в текущие конфликты уже вовлечено порядка 90 стран. Без малого половина государств мира. В том числе и крупные ядерные державы. Разбираемся, что происходит и как Беларусь пытается быть островком стабильности, продвигая свою миролюбивую политику.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Один из крупных конфликтов полыхает у наших южных границ, другой сеет бесчисленные жертвы и разрушения на Ближнем Востоке. Тем самым создают гуманитарные проблемы, давление на мировую экономику, угрозу энергетического и водного кризисов, предпосылки для новых волн беженцев. Что это? Тревожный набат приближения очередной глобальной войны или уже ее проявление? Хочется верить, что человечеству хватит мудрости вовремя остановиться и направить силы на созидательные цели на земле и в небе.

На церемонии вручения верительных грамот, 10 апреля 2026 года

Маски сорваны

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов обращает внимание: мир рассорился не сегодня и не вчера, а некоторые страны, в том числе и наша, давление со стороны «сильных мира сего» испытывают уже длительное время.

— Мы и раньше говорили про двойные стандарты, про санкции, под которыми мы живем едва ли не все свои независимые годы, — подчеркивает парламентарий. — Но мы никогда ни перед кем не склонялись и не планируем это делать от слова совсем. Но сейчас особо видно, насколько никчемен западный мир.

Маски давно сорваны, мы видим истинные лица многих тамошних политиков. Поэтому фраза, что доверие уже давно утрачено, означает, что все попросту устали от лжи, от идущей со стороны Запада двоякости. Мы видим, что происходит с экономиками европейских стран. Они рушатся как карточный домик. А в это же время их население едет к нам в Беларусь за продуктами питания, за топливом, пусть им их руководители и создают всяческие препоны. Именно такое поведение политиков сейчас превалирует на мировой арене.

Есть два пути сделать свою страну лучше по сравнению с другими странами. Первый — быть впереди их по многим показателям: экономическим, социальным. Второй — попытаться ухудшить жизнь своих соседей, чтобы выглядеть лучше на их фоне, при этом ничего не делая. Сейчас многие европейские страны просто соревнуются друг перед дружкой, как бы выставить своих соседей в худшем свете и как бы им нагадить. Мы, напротив, продолжаем сотрудничать на различных экономических площадках: ЕАЭС, ШОС, БРИКС… Это говорит о том, что хватает и здравомыслящих стран, тех, кто привык работать на созидание. И такие объединяются. И Африканский континент, и Латинская Америка подтягиваются к таковым. Все это делает нас и других экономически независимее и сильнее. А вот гегемоны остались в стороне и топчутся на месте.

Конфликт интересов

Мало того, гегемоны умудрились даже переругаться между собой. Еще вчера — вроде бы надежные союзники. Впрочем, о каком союзничестве может идти речь, когда все равно найдется тот, кто начнет диктовать свои условия, и когда политические и собственные интересы давно перевешивают экономическую составляющую. Типичный пример: в противостоянии США и Ирана европейские союзники американцев по НАТО решили быть в стороне. Действия главы Белого дома они попросту не поддержали.

— Президент США Дональд Трамп, как только избрался на второй срок, пошел по пути, что Европа должна платить сама за себя, — напоминает политолог Вадим Боровик. — Отношения с европейскими политиками у него не заладились. Для Европы в чем-то плюс: они учатся ни от кого не зависеть. Да и что касается геополитического влияния, тот, кто платит, и определяет правила игры. Но Трамп отказался поставлять вооружение для конфликта в Украине и стал его продавать. Он требует от стран — участниц НАТО увеличить расходы на собственные вооруженные силы. Поэтому вполне логично, что сейчас, когда президенту США понадобилась помощь Европы, там тоже заартачились: нам это, дескать, невыгодно, мы страдаем экономически. У них есть много противоречий, в том числе в вопросах взаимодействия по Украине.

Естественно, такая риторика со стороны ЕС может использоваться и как фактор давления на американцев. Страны — что Великобритания, что Франция, что Италия, что Испания — говорят: это, мол, не наша война. Но надо понять, чего именно добиваются и США. Европа для США все же была конкурентом в вопросах технологий, промышленности… Соединенные Штаты, ко всему прочему, являются экспортером нефти. Они заинтересованы в том, чтобы Европа была слабее и капитал оттуда уходил в Северную Америку. Им выгодно, чтобы Европейский континент был дестабилизирован, чтобы он был в состоянии подчинения. И вопрос военного присутствия — это вопрос торга.

В чем суть нашей дипломатии

Беларусь при этом, напротив, занимает миролюбивую позицию и открыта для сотрудничества. Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Николай Бузин подчеркивает: главное — диалог. Мы должны говорить друг с другом и находить точки соприкосновения для будущего развития.

— В этом суть дипломатии и межгосударственных отношений, — обозначает он. — Беларусь многие годы транслировала мирную повестку. Мы сегодня разговариваем на равных с США, Россией, Турцией, европейскими странами. С нами разговаривают все, кроме тех, кто сам себе запретил и говорит, мол, нам вы неинтересны. Ну, неинтересны — и мучайся. Мы становимся в какой-то мере эталонной страной, которая в состоянии проводить собственную политику, но в то же время находить компромиссы, понимая чаяния как своих союзников, так и своих врагов.

Компромисс — это то, что характеризует Беларусь. Речь о нашей толерантности, о способности слышать собеседника, о том, что мы готовы разговаривать на равных и всегда это транслируем. Если с нами разговаривать на равных и не держать камня за пазухой, пытаться договориться — мы всегда найдем точки соприкосновения. Беларусь становится региональным лидером, к мнению которого прислушиваются. И добились мы этого за счет многолетней политики, без шараханья из стороны в сторону. Есть ли уверенность, что наша модель может быть масштабирована на весь мир? Страны в любом случае будут вынуждены находить общий язык.

Прямая речь

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

— Церемония вручения верительных грамот послами десяти государств, состоявшаяся в минувшую пятницу, вышла за рамки формального дипломатического ритуала. Состав участников — от Японии до Алжира и Танзании — наглядно демонстрирует географию реальных интересов Беларуси и ее партнеров. В условиях глубокой эрозии международного права и кризиса доверия Минск предложил стратегию, которую можно охарактеризовать как «суверенный прагматизм». В выступлении Александра Лукашенко отсутствовали характерные для мировой повестки ультиматумы или попытки политического давления. Вместо этого акцент был смещен на конкретные предложения в сфере продовольственной безопасности, промышленной кооперации и передачи технологий.

Логика этого подхода проста: в мире, перенасыщенном политическими конфликтами, растет спрос на предсказуемое и деидеологизированное партнерство. Беларусь в данном контексте не выступает просителем или стороной, ищущей признания. Позиция государства транслируется как приглашение к использованию уже имеющихся возможностей — от агротехнологий до медицинских компетенций — на условиях взаимной выгоды. Фактически речь идет о формировании новой дипломатической модели, где ценность партнерства определяется не политической лояльностью, а реальным вкладом в стабильность и развитие экономик.

В речи Президента перед дипломатами не было обнаружено ни милитаристских лозунгов, ни угроз, ни попыток участия в глобальном соревновании вооружений. Напротив, безопасность рассматривается исключительно через призму развития и стабильности. Итоговый месседж предельно прост: мир вступил в эпоху, когда «пустота» старых институтов должна быть заполнена реальным содержанием. Беларусь свой выбор сделала. Мы не напрашиваемся в закрытые клубы прошлого, а приглашаем к созданию будущего, основанного на здравом смысле и уважении к чужому дому. Белорусская дверь открыта для каждого, кто видит в партнерстве возможность для роста, а не инструмент давления. И присутствие в Минске представителей самых разных государств — от Японии до Египта — подтверждает: этот прагматичный голос сегодня слышен далеко за пределами нашего региона.

Наша сила – в диалоге

Евгений Коновалов, редактор отдела газеты «Авангард»:

– Последние годы показывают, что Западная Европа и США, которые еще недавно считались традиционными центрами силы, не могут сосуществовать мирно. Несколько лет назад сложно было поверить в то, что между Соединенными Штатами и Евросоюзом в каком-либо вопросе могут возникнуть разногласия. Однако они проявились в военной операции Америки и Израиля против Ирана. Дональд Трамп начал боевые действия, не посоветовавшись с НАТО, и это очень не понравилось западноевропейским политикам. Как итог – нежелание последних участвовать в данном конфликте, за что американский президент пригрозил выходом США из альянса.

В самом Евросоюзе тоже наблюдается раскол: одни лидеры призывают к возвращению к прежним порядкам в политике, другие же признают, что прошлая политическая система больше не жизнеспособна. Нет единства и по сотрудничеству с Соединенными Штатами, оказанию военной помощи Украине. То есть очевидно, что Европейский союз стал площадкой для выяснения отношений между национальными правительствами.

В отличие от Западной Европы, Беларусь сегодня – это образец стабильности и равноправного диалога. На фоне внутренних противоречий в Евросоюзе именно модель развития нашей страны представляется жизнеспособной альтернативой. В её основу заложено миролюбие. Внешнюю политику государства характеризуют такие принципы, как равенство, неприменение силы и мирное урегулирование всех споров. В нынешнее время, когда десятки государств на планете втянуты в военные конфликты, Беларусь остается страной, которая никому не угрожает. Наоборот, мы всегда выступаем за мир и хотим сотрудничать на взаимовыгодной основе с теми странами, которые желают того же. На этом всегда делает акцент и Глава белорусского государства. В отличие от большинства западноевропейских политиков, наш Президент думает о своих гражданах, о том, как улучшить их благосостояние, о том, как будут жить будущие поколения в Беларуси. Это и есть черты настоящего национального лидера.

Стоит отметить, что во внешней политике республики присутствует и многовекторность. Да, сегодня наш основной политический и экономический партнер – Российская Федерация. Однако мы открыты для сотрудничества с другими государствами. Об этом говорил Президент Александр Лукашенко, когда вручал верительные грамоты послам десяти стран.

Пока Запад погряз в противоречиях и военных авантюрах, Беларусь слышит собеседника и предлагает путь диалога там, где другие привыкли говорить на языке санкций и без оружия обойтись не могут. Наш исторический выбор – процветающая, независимая и сильная страна, которая всегда готова стать мостом для будущего развития Европы.