Члены информационно-пропагандистских групп райисполкома встретились с работниками районного отдела по ЧС и ООО «БелЭкстех».

Раскрывая тему единого дня информирования, начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова обозначила, что за 40 лет Беларусь шаг за шагом восстановила жизнь на пострадавших территориях, проделав сложный путь от ликвидации последствий катастрофы, реабилитации и возрождения загрязненных территорий до перехода их к устойчивому социально-экономическому развитию. Анна Николаевна отметила важность государственных программ, содержащих ряд мероприятий для комплексного решения проблем в различных сферах. Серьезное внимание уделяется здоровью граждан, функционированию и оснащению учреждений здравоохранения, санаторно-курортному лечению и оздоровлению пострадавшего от аварии населения. Регионы в целом развиваются: они газифицированы, функционирует разветвленная социальная инфраструктура, проложены хорошие дороги, обустроены улицы деревень и поселков. И работы, направленные на обеспечение возрождения и устойчивого социально-экономического развития этих регионов, будут продолжены.

В ходе встречи заместитель председателя райисполкома Артем Гришай остановился на финансировании мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на территории района, других преференциях, предоставленных населению. В вопросе социально-экономического развития района обозначил темы инвестиций, экспортного потенциала, уровня среднемесячной заработной платы, товарооборота, производства продукции сельского хозяйства.

По итогам работы за 2025 год Буда-Кошелевский район стал победителем среди районов с численностью населения до 30 тыс. человек. Артем Сергеевич констатировал, что в достижении этого показателя – командная работа и вклад каждого жителя. Роль личного состава районного отдела по ЧС в социально-экономическом развитии немаловажна.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы завершения строительства социальных объектов, благоустройства г.п. Уваровичи, райцентра и сельских территорий.

На встрече с работниками ООО «БелЭкстех» заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова отметила, что в районе в результате аварии на ЧАЭС были отселены 23 населенных пункта. Больше всего в области пострадали Наровлянский, Хойникский и Брагинский районы. Вместе с тем в Беларуси за прошедшие годы были реализованы 6 государственных программ по преодолению последствий катастрофы. Сегодня действует госпрограмма «Инфраструктура безопасности населения на 2026-2030 годы», которая является логичным продолжением реализации государственной политики, направленной на решение проблем «ядерного наследия», и обеспечивает интеграцию управления современной пост-чернобыльской ситуацией в единую систему комплексного обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь.

– Чем дальше от чернобыльских событий, тем заметнее перемены во внешнем облике городов, сел и в жизни людей. По мере положительного изменения радиационной обстановки и благодаря реализуемому на уровне государства комплексу мер осуществляется социально-экономическая и радиационно-экологическая реабилитация загрязненных территорий, возвращение их к полноценной жизни, – подчеркнула Людмила Адамовна.

В ходе единого дня информирования были затронуты и другие темы. Начальник РОЧС Виталий Казачук привел статистику по пожарам, рассказал об основных причинах возгораний, напомнив о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при выжигании мусора. Начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова отметила, что у детей есть возможность раз в год оздоровиться в санатории. И чтобы летом они не оставались одни, их можно определить в лагеря труда и отдыха. Также Надежда Николаевна обратила внимание на централизованное тестирование, которое пройдет в мае, и что для его сдачи выпускникам необходимо до 22 апреля зарегистрироваться.

Заместитель начальника ОВД райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Смоляков, в свою очередь, проинформировал о том, в какие учебные заведения и на каких условиях могут поступить выпускники школ, желающие связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

