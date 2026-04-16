Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерины Зенкевич работает сегодня в Светлогорском районе. Основной темой встречи с трудовым коллективом КЖУП «Светочь» стало 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС.

«Государственная политика Республики Беларусь направлена на возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни», – отметила Екатерина Зенкевич.

Участники встречи отметили, что события 1986 год стали важным напоминанием о необходимости предельной осторожности в работе атомных электростанций по всему миру.

Работники предприятия смогли задать сенатору интересующие их вопросы.

Гомельщина официально