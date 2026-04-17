Буда-Кошелевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды накануне Радуницы призывает отказаться от покупки искусственных цветов в канун Радуницы.





Эта ежегодная традиция превратилась в серьезную экологическую проблему: только за дни поминовения усопших на кладбищах страны оказывается около миллиона пластиковых изделий. Цифры пугают. Искусственные цветы производят из сложного состава пластика и красителей, которые годами отравляют землю и воду, а при сжигании выделяют в атмосферу опасные токсины.

Как подчеркивают специалисты, лучшим способом почтить память близких будет посадка живых многолетников, кустарников или газонной травы. Это не только сохранит эстетичный вид могил на долгие годы, но и избавит от необходимости ежегодно устраивать горы пластиковых отходов.

Давайте проявлять заботу о памяти родных. Живые растения и порядок на местах упокоения — достойная альтернатива, которая не наносит вреда окружающей среде.

