ОВЕН. Желаемых результатов достиг­нете, лишь приложив усилия. Полагаться следует только на себя. Даже попросить о поддержке будет непросто. К концу недели напряжение пойдет на спад, и на выходных можно отдохнуть.

ТЕЛЕЦ. Учитесь контролировать свои мысли, направлять их в позитивное русло и отстраняться от неприятностей. Есть опасность рубить сплеча и принимать решения, не успев их обдумать. Это не значит, что исход окажется неудачным. Но все же старайтесь не торопиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Атмосфера вокруг располагает к творческой деятельности, креативности. Используйте свое воображение, склонность к ораторству. Если уделите этому достаточно времени, не исключено, что раскроете скрытые таланты и поймете, как их монетизировать.

РАК. От вас будут требовать дисциплинированности и сосредоточенности. Приведите в порядок все документы и завершите начатые ранее процессы. Хоть это и рутина, но важно держать ее под контролем. Такой порядок обеспечит эффективную работу над общей задачей.

ЛЕВ. Берегитесь авантюр и слишком активного поиска приключений, это может плохо обернуться. Проявите характерные для вас понимание, щедрость, внутреннее благородство, душевную теплоту. Проведите время с родными дома или в компании близких друзей.

ДЕВА. Креативные и нестандартные замыслы принесут прибыль и удачу. Окружите себя серьезными и преданными людьми. Они помогут избежать ошибок и быстро приведут к успешному завершению дела. Выходные проведите в кругу близких и друзей.

ВЕСЫ. Финансовое положение будет стабильным. Начнут реализовываться старые задумки. Можно ожидать выгодных деловых предложений. Успеха добьетесь благодаря своему окружению. Уделите больше внимания родным людям.

СКОРПИОН. Будьте сдержаннее в общении с начальством и влиятельными людьми. Они скорее всего на вашей стороне, но вы можете испортить дело чрезмерной резкостью и торопливостью. Было бы оптимально, если бы ваши инициативы донесли другие люди.

СТРЕЛЕЦ. Вас будет переполнять решимость действовать и идти к своей цели, дайте выход энергии. Можно заняться благоустройством дома или дачного участка, затеять генеральную уборку. Любая физическая активность станет уместна и положительно повлияет на ваше состояние.

КОЗЕРОГ. Жизненный потенциал пребывает на высоком уровне. Интуиция и способность находить решение возрастут. Только импульсивное поведение, резкие высказывания или неожиданные сообщения могут помешать успеху. Возможны проблемы с недвижимостью.

ВОДОЛЕЙ. Время для налаживания отношений с руководителем и коллегами. Удача благоволит вам, но не спешите начинать собственный новый проект или участвовать в делах с незнакомыми людьми. Заручитесь поддержкой близких, и всё получится.

РЫБЫ. Профессионализм и энергичность в решении дел принесут долгожданный результат. В деловых переговорах четко следуйте логике и выражайтесь предельно ясно. Неприятности успешно разрешатся. Ожидайте только хорошего, и оно обязательно появится.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ