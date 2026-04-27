ОВЕН. Захочется доказать свою правоту громче, чем обычно, однако этого делать не стоит. Умение выходить из щекотливых ситуаций принесет хорошие результаты. Поддержка друзей поможет преодолеть мелкие неприятности. Вероятно, ожидают перспективные встречи.

ТЕЛЕЦ. Посвятите себя рабочим делам, ведь во многих сделках и переговорах вас ждет успех. В кризисной ситуации интуиция подскажет верное решение. В бытовых вопросах всё будет не так успешно, как на работе, постарайтесь быть снисходительнее.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, у вас предстоят изменения на профессиональном поприще. Не стоит расстраиваться из-за увольнения. Появившиеся новые люди станут деловыми партнерами надолго. Временные неурядицы не повлияют на ваши планы.

РАК. Будьте внимательны и осторожны, велика вероятность потерять то, что было накоплено тяжким трудом. Пока не рискуйте, взвешивайте каждое решение. Занимайтесь обычными делами. На выходных сходите в гости или сами пригласите друзей.

ЛЕВ. Если вы давно хотели отправиться в путешествие, то самое время покупать билеты. Вас ждет приятное общение с интересными людьми, прогулки. Но только не теряйте бдительность. Излишняя доверчивость не принесет пользы.

ДЕВА. Обстоятельства могут потребовать демонстрации всего, на что вы способны. Возможны неожиданные повороты в судьбе. Есть шанс исполнения давней мечты. Воспользуйтесь свободным временем, чтобы порадовать близких.

ВЕСЫ. В профессиональной сфере обратите внимание на командную работу и обмен идеями. Возможно получение интересных предложений. Не стоит откладывать в долгий ящик и домашние дела, займитесь ими как можно скорее. В выходные проведите время с родными на природе.

СКОРПИОН. Возможны эмоциональные всплески и излишняя критичность к окружающим. Старайтесь избегать открытых конфликтов, переключая внимание на рабочие задачи. Чтобы не растратить энергию впустую, сфокусируйтесь на масштабных проектах, не отвлекайтесь на мелочи.

СТРЕЛЕЦ. Потребуется максимальная дисциплина и внимание к здоровью. На работе накопится много мелких задач, требующих планомерного подхода. Не пытайтесь решить все вопросы сразу. Продуктивность будет зависеть, насколько грамотно распределите труд и отдых.

КОЗЕРОГ. Потребуется железная выдержка, мелкие провокации будут сыпаться одна за другой. Лучшая стратегия – не реагировать, а просто переждать, ситуация разрешится сама собой. Вероятно, предложат сменить сферу деятельности. Не спешите отвечать, всё обдумайте.

ВОДОЛЕЙ. Главным препятствием на пути к цели может стать ваша собственная рассеянность. Наведите порядок в мыслях и делах, и успех не заставит себя ждать. Самое время заняться профилактикой здоровья, чтобы не допустить обострения недугов.

РЫБЫ. Не зацикливайтесь на сиюминутной выгоде. Проявляйте гибкость в общении, даже если не согласны с точкой зрения оппонента. Сформулируйте четкие задачи и определите шаги для их решения. Любые преграды будут настолько мелкими, что не стоит тратить на них нервы.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ