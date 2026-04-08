Уточнить правила приема, узнать больше о той или иной специальности, а в дальнейшем оперативно решать возникающие вопросы, можно по телефонам горячих линий, которые 8 апреля открылись во всех университетах Беларуси.

В Министерстве образования горячая линия по вопросам вступительной кампании-2026 начнет работать с 9 апреля по будним дням с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Телефон +375(17)222–43-12.

На горячую линию ведущих высших учебных заведений страны можно позвонить по следующим номерам:

БГУ. Телефон горячей линии +375(17)209–50-85. График работы: понедельник – четверг: с 08:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:15; пятница – с 08:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:00. Также ответ можно получить, отправив письмо на e‑mail: abiturient@bsu.by

БГУИР. Телефон горячей линии +375(17)293–88-15. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:30, пятница – с 8:30 до 13:00 и с 13:30 до 16:00. Также оперативный ответ можно получить, отправив письмо на e‑mail: prcom@bsuir.by

Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы. Телефоны горячей линии +375(152)67–01-01 (многоканальный), МТС +375(33)35–44-500, Life +375(25)77–44-500. Режим работы в будние дни: с 8:30 до 17:00, перерыв на обед – с 12:30 до 13:00.

Телефоны горячих линий еще 44 учреждений высшего образования представлены на сайте Министерства образования:

Режим работы «горячих линий» университетов зависит от графика их работы.

1prof.by