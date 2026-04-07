О правилах безопасного поведения на дорогах при дожде напомнили в ГАИ Буда-Кошелевского района.

В ГАИ отметили, что дождь требует от всех участников дорожного движения повышенной бдительности, ведь в сложных погодных условиях риск ДТП возрастает многократно. Мокрая дорога сопровождается снижением сцепления колес с асфальтом, ухудшением видимости и увеличением тормозного пути, следовательно, требует особого внимания и осторожности.

Поэтому водителям во время движения следует придерживаться следующих правил: для уверенного контроля за автомобилем держать руль двумя руками, сосредоточиться на дороге, активно использовать зеркала заднего и бокового вида, снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегать резких торможений и маневров, особенно на поворотах.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах, убедиться в том, что все автомобили остановились и пропускают. Важно использовать световозвращающие элементы на одежде, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

«Будьте предельно внимательны и осторожны, оценивайте дорожную ситуацию, не отвлекайтесь на телефон».