На повестке – реализация проектов в агропромышленной сфере. Гостей из южной страны интересует два направления: выращивание картофеля, развитие мясного и молочного животноводства.

«Благодаря Президентам наших стран отношения между Беларусью и Узбекистаном тесно развиваются. Нам интересно создать свой бизнес здесь, есть планы по созданию агрокластера и предприятий. Беларусь славится своим качественным молоком, мясом, другими продуктами питания. Население в Средней Азии растет большими темпами, поэтому есть потребность в продуктах питания, которые мы хотим производить в вашей области», – подчеркнул Муминжон Юлдашев.

В свою очередь Иван Крупко отметил, что программа пребывания рассчитана на несколько дней: гости увидят, как на Гомельщине организовано производство продуктов питания и развивается сельское хозяйство.

Стороны рассчитывают, что по итогам визита будут достигнуты новые договоренности.

