Сев зерновых на Гомельщине выполнен на 70%. До завершения работ осталось несколько дней. Продолжается также сев однолетних культур. Подкормка озимых зерновых практически завершена, однако отдельные районы отстают от общеобластного темпа. Требование главы региона жесткое: завершить эту работу необходимо как можно быстрее.

Вторая подкормка озимого рапса завершена в большинстве районов. В то же время в единичных хозяйствах внесение удобрений необходимо ускорять, подчеркнул глава региона.

«Нужно начинать подготовку почвы к севу кукурузы, с возвращением тепла эти работы должны стартовать незамедлительно. Планы составлены, от графика отставать нельзя», — подытожил Иван Крупко.

Гомельщина официально