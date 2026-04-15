III Республиканская олимпиада по информационным технологиям среди студентов учреждений высшего образования IT-Challenge 2026 стартовала в Гомеле в рамках Digital Week Gomel, передает корреспондент БЕЛТА.

На площадке общественно-культурного центра вступили в борьбу 14 команд из 13 вузов страны. «Организаторы подготовили четыре задания, связанные с трендами сегодняшнего рынка и развития IT-сферы в Беларуси и во всем мире — искусственным интеллектом и информационной безопасностью. Задания включают несколько задач. Одна из них связана с управлением беспилотным транспортом. Участникам предстоит обучить модель прохождению трассы, не задевая препятствия. Также есть несколько заданий на атаку приложений, где участникам предстоит достать секретный ключ и предоставить жюри. Еще одно задание — важное с точки зрения социального аспекта — выявление и автоматическое определение диагнозов», — рассказал руководитель экспертного офиса ОАО «ИнДев Солюшенс» Андрей Воробьев.

Команды приветствовал министр образования Андрей Иванец, министр связи и информатизации Кирилл Залесский, начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова, заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.

Как один из организаторов Digital Week Gomel генеральный директор ОАО «ИнДев Солюшенс» Олег Беляков подчеркнул значимость проекта не только для Гомельской области, но и для всей страны. С начала недели уже проведены профессионально ориентированные мероприятия в двух университетах-партнерах. Студентов погрузили в цифровую повестку, объяснив, как правильно применять полученные в вузе академические знания и реализовывать свои компетенции на практике.

«Молодежная политика для Беларуси — одно из ключевых направлений, поэтому мы в своей деятельности на это обращаем внимание, это является частью философии нашей компании. Современная молодежь достаточно уникальна. Белорусы работают в крупных мировых корпорациях. Поэтому мы обращаем внимание именно на молодежь, готовя их под существующие тренды и подходы. Ведь это наше будущее, поколение, которое продолжит развитие, в том числе и IT-технологий», — акцентировал Олег Беляков.

На этой неделе Гомель примеряет статус ІТ-столицы Беларуси. В областном центре уже стартовала масштабная Digital Week Gomel с насыщенной программой. Это и тематические круглые столы, и мастер-классы, республиканская олимпиада по информационным технологиям среди студентов вузов IT-Challenge и турнир для школьников по программированию.

Победители олимпиады будут названы 16 апреля. Предусмотрены награды по линии олимпиады, а также ценные подарки от партнеров и организаторов.

