Ими гордится Беларусь! В кинотеатре «Крыніца» состоялась премьера национального художественного фильма «Одно на двоих»В основе киноленты – реальные события. Фильм посвящен подвигу летчиков, Героев Беларуси – гвардии майора Андрея Ничипорчика и гвардии лейтенанта Никиты Куконенко. 19 мая 2021 года они отвели потерявший управление самолет от жилых кварталов Барановичей и погибли, выполняя свой долг. В этот день вся Беларусь узнала о том, что потерпел крушение учебно-боевой самолет Як-130 из-за отказа системы управления. Несмотря на команды диспетчера катапультироваться, 34-летний Андрей Ничипорчик и 22-летний Никита Куконенко решили ценой собственных жизней спасти десятки жителей города, отведя от него самолет.

В день премьеры фильм пришли посмотреть десятки будакошелевцев. Зрители увидели, что такое доблесть, и что героем может стать любой человек. В фильме также показаны любовь, доброта, отвага. Это именно те качества, которые подсказывают единственно верное решение в ситуации, когда времени на раздумья уже нет.

Евгений Коновалов

Фото автора