Белорусские женщины умеют все: работать, растить детей, заниматься творчеством, участвовать в общественной жизни. Природа щедро одарила их неиссякаемой энергией, терпением и мудростью. Проект «Белорусская женщина: код ее успеха» собрал в Рогинском сельсовете семь таких героинь.

В мероприятии приняли участие председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, председатели сельисполкомов, учащиеся школы, жители населенного пункта. С приветственным словом к участницам и гостям проекта обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

В беде не бросит

Отец Нины Зайцевой вернулся с войны инвалидом, но это не помешало ему создать дружную, трудолюбивую семью. Нина была старшей, помогала растить троих братьев, так что с детства знала, что такое труд и ответственность.

Получив образование, дети разъехались по всему Советскому Союзу. Нина Михайловна уехала в Минск, работала на радиозаводе, затем окончила Московский гидрометеорологический техникум, где и встретила будущего мужа. Семья часто переезжала: Украина, Закавказье. А когда распался СССР, вернулись в Беларусь. Нина Зайцева признается, что очень скучала по родным местам, и возвращение стало для нее настоящей радостью. Здесь она вновь почувствовала себя дома – окончательно и бесповоротно.

Сегодня Нина Михайловна заботится о внучке и муже-инвалиде, но при этом находит силы помогать другим. Прихожанка храма Святителя Николая Чудотворца не оставляет в беде тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Ее не надо просить, она сама протянет руку, выслушает и поддержит.

Начать с чистого листа

Рогинь для Тамары Смеян стала второй родиной. Первой была деревня Крюки, что на Брагинщине. Там она родилась, выросла, окончила школу, а затем – Гомельский университет имени Ф. Скорины по специальности учитель белорусского языка и литературы. После учебы работала директором школы в соседней деревне Выгребная Слобода. Все шло своим чередом.

А потом пришел 1986 год, авария на Чернобыльской АЭС. Населенный пункт попал в зону отселения. Пришлось бросить родной дом и переехать. Так Тамара Григорьевна оказалась Рогини, начав все с чистого листа.

Вливаться в новый коллектив, привыкать к незнакомым людям, снова завоевывать авторитет – это, наверное, сложнее, чем просто работать на одном месте годами. Но она справилась. В Рогинской школе Тамару Григорьевну хорошо приняли и полюбили, на ее глазах выросло не одно поколение ребят. И даже выйдя на пенсию, Тамара Смеян продолжает работать, стала активным участником кружка «Искусство плетения» при местном центре творчества, занимается алмазной вышивкой. Как говорится, умелые руки не знают скуки.

Главное – воспитать в детях человечность

Учитель младших классов Нина Гресь тоже родом с Брагинского района. Как и многие ее земляки, после чернобыльской аварии вынуждена была уехать. Переехала в Дербичи, приняла новую землю, новый дом, новую школу. И не просто приняла – полюбила.

Главное в Нине Яковлевне – умение дарить свет. На работе она учит детей читать и писать, быть добрыми и честными. Но не только знания она закладывает в своих учеников. Как сама говорит, самое главное, что можно воспитать в ребенке, – это человечность. Умение сострадать, помогать, не проходить мимо чужой беды. И эту простую, но важную истину она передает детям каждый день – словом и собственным примером.

А еще Нина Гресь поет. Не для записей – для души и для людей. Ее голос звучит на многих праздниках, на Дне деревни, на концертах в ЦНТ, просто когда попросят. Код успеха Нины Яковлевны прост: сеять добро, не жаловаться на судьбу и верить, что жизнь продолжается.

Верность однажды выбранному пути

Надежда Санец мечтала лечить людей с самого детства, однако путь к мечте оказался непростым. В родной Антоновке была только начальная школа, поэтому, чтобы получить среднее образование, приходилось в любую погоду ходить за несколько километров – сначала в Дербичи, а потом в Рогинь. В 1966 году она окончила курсы медицинских сестер в Буда-Кошелеве. Сперва по направлению работала в больнице Добрушского района, затем на Туровщине, там же вышла замуж.

Рано овдовев, одна растила сына. А когда заболела мама, вернулась в родные края – и история повторилась: снова каждый день пешком или на велосипеде отправлялась на работу в Рогинь. Надежда Николаевна любила свое дело и не могла представить жизни без возможности помогать другим.

Сейчас она на заслуженном отдыхе, но трудиться не перестает. Являясь надежным помощником председателя сельисполкома, следит за порядком в трех населенных пунктах: Рудне Лозовской, Антоновке и Курганье. Заботится об односельчанах, устраивает субботники, наводит порядок на гражданских кладбищах. Ее авторитет здесь непререкаем. Все знают: если Надежда Николаевна взялась за дело, оно будет сделано. Верность однажды выбранному пути и есть код успеха Надежды Санец.

Если взялась, то непременно сделает

Ольга Вересовая – человек, на котором держатся, казалось бы, незаметные, но такие важные вещи. Работает она в Дербичской школе, дети ее любят и уважают. Ольга Алексеевна всегда следит за чистотой территории, помогает малышам одеться в гардеробе, проверит, все ли пуговицы застегнуты, пожурит хулиганов, успокоит обиженных. А еще сопровождает учащихся в школьном автобусе и делает это так, что родители могут быть спокойны.

Дома у нее всегда порядок. Вокруг море цветов и уют, созданный ее руками. Она не любит, когда что-то делается кое-как, и эта привычка к аккуратности и чистоте проявляется во всем, за что берется.

Много лет Ольга Вересовая является помощником председателя сельисполкома. В ее ведении – деревни Дербичи и Слободка. Она организует людей на субботники, следит за благоустройством территорий, наводит порядок на гражданских кладбищах. Работа общественная, хлопотная, но Ольга Алексеевна не привыкла отступать. Люди ей доверяют, потому что знают: если взялась – сделает.

Любить так, чтобы любовь возвращалась

Детство уроженки Рогини Галины Дмитроченко трудно назвать беззаботным. Росла она с бабушкой и мамой, которая работала дояркой. Тяжелой работы не боялась: уже в восемь лет умела доить коров и помогала матери. После школы выучилась в кооперативном училище. А когда умерла бабушка, вернулась в Рогинь, к матери. И осталась здесь навсегда.

Галина Федоровна создала семью, родила трех дочерей. А потом пришло время внуков – их у героини шестеро, а еще четыре правнука. Дом ее всегда полон.

Сегодня Галина Дмитроченко на заслуженном отдыхе, но скука ей не грозит. Вся придомовая территория утопает в цветах – она любит землю и умеет за ней ухаживать. А еще ведет кружок «Искусство плетения» при Рогинском центре народного творчества, где своими руками создает красоту.

Наша героиня верит, что главное – это любить так, чтобы эта любовь возвращалась, и трудиться, не жалуясь на усталость.

Когда душа просит другого

Ирина Хомич по образованию товаровед-коммерсант. Много лет проработала в торговле: взвешивала, продавала, общалась с людьми. Дело нужное. Но однажды поняла: душа просит другого. И сменила профессию.

С 2018 года Ирина Дмитриевна трудится в Рогинском ЦНТ, где занимается вышивкой. Она не ограничивается творчеством и активно участвует в общественной жизни деревни, помогает в благоустройстве территории, работает с детьми, организует мероприятия. И за что бы ни взялась, все делает добросовестно и с душой. Ее ценят и уважают односельчане. Знают, что на Ирину Хомич можно положиться.

И хотя работа в центре творчества не приносит больших и громких наград, она приносит другое: удовлетворение от того, что ты на своем месте, возможность каждый день создавать красоту на радость людям. Получается, код успеха Ирины Хомич – не бояться перемен и не переставать искать источник вдохновения.

Каждой участнице проекта Сергей Анатольевич вручил диплом за активное участие, а Татьяна Чечко – памятные подарки от РО РОО «Белая Русь».

Проект «Белорусская женщина: код ее успеха» идет по Будакошелевщине, доказывая, что настоящий успех не бывает громким и внезапным. Он вырастает из ежедневных дел, любви к близким, уважения к себе и своей земле. И у каждой героини он свой, особенный.

Елизавета МАЛАЯ

Фото Татьяны Титоренко