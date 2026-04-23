В Минске 20-летний житель стал жертвой кибератаки после установки подозрительного расширения для онлайн-игры.



По словам молодого человека, дома он услышал из ноутбука незнакомый мужской голос. Попытки перезагрузить устройство результата не дали, после чего на экране появился обратный отсчет и требование перейти по ссылке в мессенджере, иначе компьютер выведут из строя.

Следуя инструкции, минчанин перешел по ссылке. Там ему предложили зарегистрироваться на криптобирже и предоставить доступ к аккаунту, однако он отказался и обратился в милицию.

Сотрудники отдела по противодействию киберпреступности установили, что заявитель скачал расширение к популярной онлайн-игре и тем самым установил не менее шести вредоносных программ.

Они использовались для сбора персональных данных, логинов и паролей, а также для скрытого доступа к системе, трансляции экрана, управления веб-камерой и микрофоном.

В результате кибератаки ноутбук стоимостью около 5000 рублей был выведен из строя и восстановлению не подлежит. По факту инцидента проводится проверка.

В милиции напомнили, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам и устанавливать программы из неофициальных источников.

