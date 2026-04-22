Консультант информационно-аналитического отдела главного управления кадровой политики и организационно-аналитической работы Министерства образования Ольга Белоцкая рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит», как работает система зачисления в сады, школы, колледжи и вузы в электронном виде.





В 2026 году переведена в электронный формат административная процедура, которая в онлайн-режиме позволяет поставить на учет детей в целях получения ими дошкольного образования. «Уже поступило около 10 тыс. электронных заявок, т.е. услуга пользуется спросом. Кому же это удобно? Современному родителю. Все можно сделать в онлайн-режиме. Тем более это все агрегировано и с системами МВД», — пояснила Ольга Белоцкая.

Она рассказала, что такой формат получил положительные отзывы. «Люди писали: «Я спокойно выбрала, что хотела, и увидела, не выходя из дома. Это заняло 15-20 минут», — отметила консультант. Вопрос о приеме детей в школу в первый класс в таком формате еще в стадии обсуждения, поделилась она.

