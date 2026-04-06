Ваш ребенок изменился? Стал раздражительным, вспыльчивым или даже агрессивным? Не паникуйте! В переходном возрасте это нормально, но можно помочь ему мягко пройти этот сложный период.

Вот несколько советов родителям

Слушайте внимательно. Иногда агрессия возникает из-за непонимания. Постарайтесь понять чувства ребенка без осуждения.

Создайте безопасное пространство. Обеспечьте место, где он может выразить свои эмоции спокойно – например, комнату отдыха.

Учите управлять эмоциями. Объясните простые техники релаксации (глубокое дыхание).

Поддерживайте физическую активность. Спорт помогает выплеснуть накопившуюся энергию и снять стресс.

Будьте примером спокойствия. Дети копируют поведение родителей. Покажите, как справляться со сложными ситуациями мирно. Помните: ваша поддержка и понимание важны сейчас больше всего!

