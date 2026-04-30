Как употребление рапсового масла влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, рассказала в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром» Галина Ильина.

«Рапсовое масло содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые могут снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего». Данное свойство предотвращает развитие атеросклероза, способствует укреплению сосудистых стенок и повышает их эластичность. Это настоящий кладезь полезных жиров, ведь в нем омега-3 и омега-6 идеально сбалансированы в пропорции 1:2. Такой баланс — настоящий подарок для нашего организма, он активно помогает бороться с воспалениями. Отмечу, что омега-3 жирные кислоты способствуют нормализации уровня триглицеридов и поддержанию общего здоровья сердечно-сосудистой системы», — пояснила Галина Ильина.

Также она рассказала, как употребление этого продукта отражается на состоянии кожи, волос и общем иммунитете. «Внешний вид человека, состояние кожи и волос во многом зависит от того, что он употребляет в пищу. Питание обеспечивает строительный материал (белки, жиры) и необходимые для обменных процессов вещества (витамины, минералы). Кожа и волосы обновляются постоянно, поэтому дефицит питательных веществ быстро проявляется в виде тусклости, воспалений на коже, а также ломкости и выпадения волос. Для волос и кожи критически важны полиненасыщенные жирные кислоты, особенно омега-3, которая обеспечивает увлажнение, защиту от воспалений и структурную целостность. Жирные кислоты семейства омега-3 питают фолликулы, стимулируя рост волос, а также укрепляют липидный барьер кожи, предотвращая сухость, шелушение, акне. А мы помним, что в составе рапсового масла много полиненасыщенных жирных кислот, что делает его очень полезным для здоровья», — заключила начальник управления по производству продуктов питания.