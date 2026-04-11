В преддверии светлого праздника Воскресения Христова с таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям райцентра.

Марьям КИРЕЕНКО, учащаяся начальной школы г. Буда-Кошелево:

– Об этом православном празднике мне рассказывали бабушка и мама. И я каждый год его жду. В Чистый четверг нужно убраться в доме, умыться водой, чтобы смыть болезни, – так говорила моя бабушка. А самый увлекательный процесс в подготовке к Пасхе – это замес теста и раскраска яиц. Каждый год ищу новый способ окрашивания и красивую посыпку для куличей.

Мария ЧЕРНЯКОВА с сыном Богданом, жители райцентра:

– Пасху Христову проводим в кругу родных. Собираемся большой и дружной семьей, красим яйца в разные цвета и делаем на них узоры, готовим пасхальные куличи с изюмом, маком, а дети обожают с цукатами. Накануне праздника всей семьей идем в церковь, чтобы освятить куличи и крашенки. Обязательно в пасхальные дни ходим в гости к родителям и приветствуем словами «Христос Воскрес!»

Эмма МАРКЕВИЧ, горожанка:

– В нашей семье Пасха – самый любимый праздник. Помню, в детстве с нетерпением ждала, когда можно будет попробовать куличи, испеченные мамой. Я с любовью переняла эту традицию и теперь сама пеку пасхальные куличи и крашу яйца в луковой шелухе. В этом мне помогает моя дочь Алёна. Для меня очень важно, чтобы семейные обычаи передавались из поколения в поколение, ведь именно они делают семью крепче.

Инна КОСТЯНКО, фото автора