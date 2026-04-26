В Министерстве внутренних дел напомнили, какие документы нужны иностранцам при пребывании в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«В нашей стране созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания иностранцев. Об этом свидетельствует не только ежегодное увеличение количества посещающих Беларусь туристов, но и лиц, прибывших для временного и постоянного проживания», — акцентировали внимание в МВД.

Правоохранители перечислили основные моменты, связанные с длительным проживанием в Беларуси иностранцев. Так, граждане других стран, въезжающие для обучения, трудовой деятельности, приобретения жилья либо воссоединения семьи, имеют право на получение разрешения на временное проживание сроком до одного года. При необходимости оно может ежегодно продлеваться. Для получения этого документа иностранцу надо обратиться в подразделение по гражданству и миграции территориального ОВД по месту предполагаемого временного проживания. Предусмотрена электронная подача заявления через портал «Е-паслуга». Если получение разрешения на временное проживание связано с обучением или трудовой деятельностью, подать документы могут представители учебного заведения, работодатель.

Разрешение на постоянное проживание дает право бессрочно проживать на территории Беларуси без получения белорусского гражданства. «В случае пятилетнего проживания по разрешению на временное проживание, осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного работника, воссоединения семьи с близкими родственниками — гражданами Беларуси, занятия инвестиционной деятельностью иностранный гражданин может рассчитывать на получение разрешения на постоянное проживание», — пояснили в МВД. Получивший разрешение на постоянное проживание имеет все социально-экономические права, которыми пользуются граждане Беларуси.

Для получения такого разрешения также необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции территориального ОВД. Подача документов в электронном виде не предусмотрена. «При сборе документов для получения разрешения на постоянное проживание необходимо учитывать, что документ о наличии или об отсутствии судимости должен быть предоставлен иностранным гражданином не только из компетентных органов государства гражданской принадлежности, но и государства его прежнего обычного места жительства (в случае проживания лица за пределами своей страны). Для получения разрешений на временное и постоянное проживание в Республике Беларусь иностранные граждане обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию», — уточнили в МВД.

На территории Беларуси мигранты обязаны соблюдать Конституцию и другие законы страны, уважать государственные символы и национальные традиции.

«Разрешения на временное и постоянное проживание могут быть аннулированы в связи с совершением преступления, значительных и грубых административных правонарушений. Кроме того, эти документы аннулируются в связи с утратой оснований их получения, отсутствием у постоянно проживающего иностранца законного источника доходов, обеспечивающих прожиточный минимум, либо пребыванием лица за пределами Беларуси более одного года с даты последнего выезда из страны», — резюмировали в МВД.