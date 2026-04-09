Председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам доклада главе государства рассказала журналистам, какие законопроекты есть в планах высшего законодательного органа страны, передает корреспондент БЕЛТА.

«Совет Республики работает в соответствии с действующим законодательством и поручениями, которые даны главой государства. Прежде всего законы должны идти от жизни. Чтобы эти законы были актуальны и необходимы в развитии нашей страны, мы должны очень хорошо и плотно работать», — сказала Наталья Кочанова.

По словам председателя Совета Республики, в настоящее время идет работа над планом законотворческой деятельности. «Мы формируем планы работы на следующий год и, конечно, продолжаем активно работать над законопроектами. Это только начало 2026 года, поэтому мы сейчас анализируем поступившие к нам предложения. Мы говорили о работе с населением, и я хотела бы отметить, что к нам с предложениями обращается очень много людей. И эти предложения нужно урегулировать законодательно. Когда принимаются решения на уровне главы государства, они абсолютно оправданы, потому что об этом говорили люди», — отметила Наталья Кочанова.

В качестве примера она привела вторую бесплатную попытку ЭКО, которая была введена в Беларуси. Эта инициатива исходила от женщин и в результате была поддержана.

«Если говорить конкретно о том, что нам надо работать над тем или иным законом… Конечно, прежде всего это будет закон о Всебелорусском народном собрании, над которым мы уже сейчас стали работать. Если в этом году не решим этот вопрос, то, возможно, это будет переходящий законопроект. У нас бывает такое, когда законопроект переходит на следующий год, — сказала председатель Совета Республики. — Мы понимаем, что достаточно часто вносятся дополнения и изменения в Уголовный кодекс. Очень надеемся, что не будет переходящим Кодекс о здравоохранении. Но, может быть, до конца он не будет доработан в этом году. Это кодификация всех законов, которые действуют сегодня в нашей стране и регулируют сферу здравоохранения».

Наталья Кочанова обратила внимание на необходимость депутатского корпуса страны активно работать с людьми, выявлять проблемные вопросы и отражать их в нормативно-правовых актах Беларуси. «Мы серьезно работаем над этими вопросами, понимая, что осуществляем еще и координирующую роль депутатского корпуса всей страны. Мы регулярно проводим встречи с депутатами всех уровней, чтобы они понимали, какие вопросы решаются в Совете Республики. С другой стороны, мы черпаем от них информацию, которая интересует людей на местах», — подчеркнула она.

Одной из тем доклада стала работа экспертного совета при Совете Республики, который был создан по распоряжению главы государства. Наталья Кочанова назвала его серьезным подспорьем в работе высшего законодательного органа страны. К участию в совете приглашаются эксперты в тех или иных сферах, которые принимают участие в обсуждении законов либо других нормативно-правовых актов.