Для некоторых клиентов «Альфа Банка» и «Белгазпромбанка» внезапно пришла неприятная новость: совсем скоро карты Mastercard этих банков в странах Евросоюза (и не только) перестанут функционировать.

«Альфа Банк» сообщил , что с 21 апреля 2026 года выпущенные им карты Mastercard перестанут приниматься в 27 странах Европейского союза, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Об аналогичных мерах сообщил и «Белгазпромбанк», указав, что с 21 апреля 2026 года операции с использованием выпущенных банком карточек Mastercard будут недоступны на территории стран ЕС. Там отметили, что решение принято самой международной системой.

Что станет недоступно

«Альфа Банк» поясняет, что по картам Mastercard Альфа Банка в странах ЕС не получится:

снять наличные в банкоматах;

расплатиться в магазинах и онлайн, в том числе при оплате покупок на маркетплейсах, заказе такси или доставки;

отправить переводы с карты на карту через локальные сервисы.

Рекомендации для клиентов в ЕС

Своим клиентам, которых могут затронуть ограничения, «Альфа Банк» рекомендует снять деньги в любом банкомате. Чтобы облегчить процесс, он до 17 июня убрал комиссию со своей стороны независимо от суммы.

В качестве альтернативы доступен бесплатный перевод через ЕРИП на карту другого белорусского банка.

Будут ли карты работать в Беларуси?

В Беларуси и других странах, за исключением упомянутых выше европейских государств, работа карт Mastercard двух банков, в том числе корпоративные, продолжат работать в обычном режиме.

