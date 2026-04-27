Очередные контрольные мероприятия проведены в 14 магазинах Мозырского, Наровлянского и Петриковского районов. Установлены факты продажи просроченной и некачественной продукции, продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

К примеру, в магазине г. Наровля из реализации изъято 54 кг охлажденных мясных полуфабрикатов, на которые не было документов, подтверждающих их качество и безопасность, в сельском магазине Петриковского района – около 13 кг мясных и рыбных товаров, сроки годности на которые истекли более месяца назад.

В нескольких магазинах с продажи сняты некачественные овощи и фрукты (проросший лук, увядшая пекинская капуста, усохшие гранаты).

Всего пресечена реализация более 100 кг различных товаров с истекшими сроками годности или без наличия обязательных документов.

В отношении виновных начат административный процесс. Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.

КГК Гомельской области