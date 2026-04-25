В Польше выявили нелегальную сеть, созданную украинцами, которые помогали сотням сограждан незаконно проживать в стране. Интересная вырисовывается картина: пока польские власти упорно строят заборы на границе с Беларусью, предприимчивые украинцы спокойно наполняют страну своими соотечественниками. Так, может, не там заборы ставите, господа Дуда и Навроцкий? Или это другое? По этой ситуации и в Брюсселе будут молчать.

В том, что руководство Польши предпочитает не замечать бревна в собственном глазу, не секрет даже для самих поляков. И речь не только про мигрантов-украинцев, заполонивших страну и чувствующих себя в ней, как дома. Там страдает одна из самых важных систем для любого государства – здравоохранение. Чтобы обратить внимание властей на проблемы, медики проводят акцию «Черная неделя – протесты в районных больницах». Врачи и медсестры многого не требуют. Они хотят достойной заработной платы, человеческого отношения к себе и нормального обеспечения районных больниц медикаментами и аппаратами. Пока лишь видят новые ограничения на диагностику заболеваний, принудительное повышение цен, системное недофинансирование и рост долга, который уже превысил 2 млрд евро.

К чести протестующих, в непростых условиях они продолжают исправно выполнять прямые обязанности по оказанию медпомощи нуждающимся. Протест выражают развешиванием черных флагов и плакатов на зданиях больниц, сменой униформы на другую, но черного цвета, который символизирует кризис финансирования системы здравоохранения. Однако если власти не услышат медиков сейчас, последствия от такой «глухоты» могут быть плачевными. По словам президента Национальной ассоциации работодателей районных больниц Вальдемара Малиновского, «почти половина больниц находится под угрозой банкротства. Мы дошли до предела, и света в конце тоннеля не видим. Ситуация настолько плачевна, что даже закупка лекарств и основных медицинских принадлежностей становится проблемой».

Так что в отзывах поляков, которые приезжают в Беларусь и восторгаются качеством медицинского обслуживания, нет ничего удивительного. Им есть с чем сравнивать. Многие больницы в их стране давно не видели нового оборудования, а про ремонт самих зданий и говорить не приходится. Из-за нехватки денег скоро начнут закрываться родильные дома. Да и детей рождаться стало меньше: на одну акушерку приходится в среднем менее восьми родов в год. Такими темпами в ближайшем будущем эта профессия исчезнет. Акушерок в Польше, к слову, почти 30 тысяч.

У нас же и представителей данной профессии в достатке, и медицинские аппараты появляются в учреждениях здравоохранения не только крупных городов, но и райцентров. А в Мозыре, например, в ноябре текущего года после ремонта планируют открыть роддом. Как отметил губернатор области Иван Крупко, часть средств на ремонт учреждения собрана во время субботника, 3 миллиона выделено облисполкомом. Поставка медоборудования – на контроле у Минздрава. Глава региона уверен, что роддом будет современным и комфортным как для пациентов, так и для медиков.

Евгений КОНОВАЛОВ