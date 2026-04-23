В 2026 году белорусов ждут пять периодов длинных выходных. Два из них уже реализованы трудящимися гражданами.

Напомним, что новый год в стране начался с мини-каникул – белорусы отдыхали четыре для подряд. 1 и 2 января в Беларуси являются праздничными и нерабочими днями, когда вся страна дружно отмечает Новый год, а 3 и 4 января в 2026 году выпали на традиционные выходные – субботу и воскресенье.

В середине весны белорусы получили четырехдневные выходные – с 18 по 21 апреля. Все благодаря Радунице, которая пришлась на 21 апреля, и переносу рабочего понедельника с 20 апреля на субботу, 25 апреля. Наши соотечественники смогли навестить могилы родных согласно христианской традиции и заняться личными делами, которые обычно откладываются «на потом».

Большие выходные пролетели быстро, но повода для грусти нет. Уже совсем скоро рабочие дедлайны снова можно будет отложить и насладиться продолжительным отдыхом – впереди у белорусов три трехдневных уикенда. До ближайшего ждать меньше недели.

Когда снова большие выходные?

Белорусы могут заранее планировать мини‑отпуска – календарь выглядит удивительно щедрым и подарит возможность провести больше времени с семьей, съездить на природу, заняться здоровьем или просто перезагрузиться:

с 1 по 3 мая – будем отдыхать три дня подряд благодаря Празднику труда: красная дата в этом году выпадает на пятницу;

с 3 по 5 июля – также ждет трехдневный отдых: День Независимости Республики Беларусь, который мы отмечаем 3 июля, тоже пришелся на пятницу. Это обстоятельство подарит белорусам длинный уикенд;

с 25 по 27 декабря – также ожидается предновогодня передышка в работе: католическое Рождество 25 декабря выпадает на пятницу, и это автоматически превращает конец декабря в маленький праздник. А что с остальными государственными праздниками? Напомним, что полный список праздничных и нерабочих дней включает 11 дат. Но в 2026 году не все праздники оказались столь удачными на дополнительный отдых:

8 марта выпало на воскресенье, и белорусы отдыхали в обычном режиме;

9 мая, День Победы, также придется на субботу и дополнительного выходного не будет;

7 ноября, День Октябрьской революции, – тоже суббота. Переноса на понедельник не предусмотрено.

В заключение отметим, когда люди балансируют между работой и личными заботами, даже небольшая передышка в трудовых буднях помогает восстановить силы, снизить чувство усталости и справиться со стрессом.

