Сегодня на базе средней школы №1 райцентра состоялся 2-й этап республиканских соревнований среди учащихся по стрельбе пулевой «Меткий стрелок».

Участие в нем приняли 11 учреждений образования района. Мальчишкам и девчонкам предстояло сделать 20 контрольных выстрелов в цель. Атмосфера была напряженной, но дружелюбной, ведь все участники поддерживали друг друга. Ребята получили массу положительных эмоций.

Победителей жюри определяло по количеству очков. Так, по итогам соревнований в командном зачете в группе А 1-е место заняла Дуравичская школа, 2-е место присудили Кривской школе и 3-е – школе №1 г. Буда-Кошелево. В группе В победителем стала Гусевицкая школа, 2-е место у Глазовской школы и 3-е – у Пенчинской.

В личном первенстве среди мальчиков победу одержал учащийся Гусевицкой школы Виктор Мельниченко, на 2-м месте Арсений Силаев (Гусевицкая школа), замкнул тройку лидеров Егор Бородин (Дуравичская школа).

В личном первенстве среди девочек на 1-м месте Ангелина Силаева (Гусевицкая школа), на 2-м – Анастасия Исайчикова (Гусевицкая школа), и на 3-м – Полина Якименко (Дуравичская школа).

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора