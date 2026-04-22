Ежегодно в Беларуси происходит около 6 тысяч чрезвычайных ситуаций, погибает более полутысячи человек. А ведь пожароопасные ситуации создают сами люди.

Если говорить о пожарах, возникающих из-за непотушенной сигареты, то на момент возгорания практически 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Упавший в постель окурок примерно через 2 минуты может стать причиной пожара. Как правило, большинство из них случается ночью. Обнаружение пожара соседями происходит, когда дом практически полностью охвачен огнем. Сообщение в дежурную службу МЧС поступает очень поздно, и человек, находящийся внутри дома, погибает.

Виновники пожаров чаще погибают не от огня, а в результате отравления продуктами горения. В состоянии алкогольного опьянения люди не способны адекватно воспринимать действительность, и, как следствие, инстинкт самосохранения притупляется. Они засыпают с непотушенной сигаретой, от которой сначала загораются постельные принадлежности, а затем и другое имущество.

Как говорит статистика, на территории района с начала года зарегистрирован 31 пожар, погибли 5 человек, травмировано также 5 граждан.

Один из таких трагических пожаров произошел вечером 21 апреля в аг. Дуравичи. По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось открытое горение внутри дома. При проведении разведки на полу в горящей комнате работники МЧС обнаружили погибшего собственника дома, мужчину 1985 года рождения.

Спасатели ликвидировали пожар, в результате повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия происшествия неосторожное обращение с огнем при курении.

Помните:

— ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ и материалов. Этого же требуйте от посещающих вас гостей;

— не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;

— не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранятся старые вещи;

— закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры для исключения заноса источника загорания в помещение;

— не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.

Лучше всего постарайтесь бросить курить.

Для обнаружения пожара на ранней стадии установите автономный пожарный извещатель — это простое решение, которое может стать решающим в критической ситуации. Он своевременно предупредит о возгорании и даст шанс на спасение.

АПИ рекомендуется устанавливать в жилых комнатах в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери – там, где обеспечен постоянный воздухообмен. К слову, монтаж извещателя – дело нехитрое, а достаточно закрутить пару саморезов. Проверить исправность прибора можно самостоятельно, нажав на кнопку-индикатор. Подал сигнал – все в порядке. Об этом же говорят и периодические проблески индикатора. Если АПИ стал периодически издавать звуки, значит пора менять батарейку.

Буда-Кошелевский РОЧС