В КСУП «Кривск» продолжается посевная кампания. Аграрии заняты на севе кукурузы и однолетних культур.

Под царицу полей отведено 1445 га, из них на зерно – 461 га. С посевом семян отечественной селекции хорошо справляется тракторист-машинист Сергей Гавриленко. На тракторе «Беларус» 1523 с кукурузной сеялкой ТСМ-8060 он прошел уже 45 га. Работа для него не новая, последние годы он постоянно занят на севе кукурузы. Руководство знает: уроженец Глазовки не подведет.

– Сергей Николаевич хорошо проявляет себя в труде. Он один из тех, кому можно поручить любое дело и не переживать за результат, – говорит главный агроном КСУП «Кривск» Валентина Козлачкова.

Как признается механизатор, по душе ему больше заготавливать корма, когда с трактором агрегатирует пресс-подборщик. За кормоуборочный сезон он формирует порядка 4000 рулонов. Однако и севу кукурузы отдает должное: подготовил трактор, сеялку и работает без простоев.

– Данная культура важна для животноводческой отрасли. Посев необходимо осуществлять с соблюдением всех агротехнических требований. Отклонения недопустимы, – отмечает аграрий.

В поле он выезжает в семь утра и трудится весь световой день. График непростой, но Сергей Николаевич к нему уже давно привык.

Под однолетние культуры в КСУП «Кривск» запланировано 200 га. Первым к севу приступил молодой тракторист-машинист Роман Мацапура. В хозяйство он пришел после окончания колледжа и трудится здесь около года. Выбор профессии был обусловлен тем, что парень с детства мечтал стать трактористом и помогал отцу в ремонте автомобилей, другой техники.

– Рад, что мечту удалось воплотить в жизнь. Работать хотел только в КСУП «Кривск», ведь здесь – отец с братом. Они мои первые наставники, их советы для меня очень важны, – делится механизатор.

Главный агроном довольна тем, как молодой аграрий ведет сев однолетних культур. Роман устанавливает оптимальную глубину высева и не оставляет огрехов из незасеянных участков.

– Стараюсь вести трактор равномерно и не останавливаться с опущенными сошниками, чтобы соблюдалась параллельность между проходами, – подчеркивает тракторист-машинист. – Внимательно прислушиваюсь к требованиям руководства и стремлюсь их выполнять.

Евгений Коновалов

Фото автора