Масштабная инициатива, проходящая под эгидой Министерства лесного хозяйства по всей стране, объединила тысячи граждан в стремлении делом подтвердить свою ответственность за экологическое благополучие Беларуси и наведение порядка на земле. Не стала исключением и Будакошелевщина.

Акция стартовала 16 марта. За это время к ней присоединилось более 300 человек. Дополнения лесными культурами проведены на 80 га. Добровольцы занимались уборкой в придорожных полосах, зонах отдыха, памятных местах.

Сегодня внести свою лепту в восстановление лесного фонда района вышли руководство района, депутатский корпус, молодежь, представители силовых структур, учреждений, организаций и предприятий района, общественники.

Толокой было высажено около 15 га молодых хвойных деревьев. Среди участников и те, кто участвует в посадке леса на протяжении многих лет.

Как отметил председатель райисполкома Валентин Ундруль, акция объединяет жителей района вокруг важной цели – бережного отношения к природным ресурсам. Посадка деревьев, забота о лесе, благоустройство территорий – это не просто труд, это инвестиция в будущее наших детей и внуков. Совместная работа на природе не только дает возможность сделать полезное для региона дело, но и отлично укрепляет командный дух.

Несмотря на то, что акция завершается 18 апреля, подобная работа будет продолжена. Желающие принять в ней участие могут обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз. «Наши работники обеспечат инвентарем, посадочным материалом, учтут пожелания людей, стремящихся внести свой вклад. Особенно радует, когда участие принимают родители с детьми, обращая внимание на бережное отношение к природе. Уверена, если человек посадит дерево или саженец, вряд ли у него потом поднимется рука их ломать», – подчеркнула заместитель директора опытного лесхоза Татьяна Павлюкова.





Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко