IV конференция областного отделения белорусской партии «Белая Русь» прошла в областном общественно-культурном центре. В ее работе приняла участие председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова. На повестке дня – обсуждение приоритетных направления деятельности Гомельского областного отделения белорусской партии «Белая Русь», вопроса о внесении изменений в проект Программы белорусской партии «Белая Русь», избрание делегатов на IV съезд белоруской партии «Белая Русь».

Сегодня «Белая Русь» объединяет более 84 тысяч партийцев, в рядах областного отделения – 11 850 человек. За три года она завоевала признание и авторитет: ряды однопартийцев только расширяются. «Безусловно, мы прирастаем, – отметила, выступая перед делегатами, Ольга Чемоданова. – Это говорит о том, что партия развивается. За семь месяцев мы выросли более чем на 30 процентов. Авторитет партии зависит от каждого из вас». Также партийный лидер обозначила, что идет очень серьезная подготовка к IV съезду белорусской партии «Белая Русь», на котором будут приняты важные документы.

Ольга Чемоданова выразила уверенность, что каждый член партии должен понимать, что он является сторонником Президента страны, заявлять о своей высокой гражданственности. Трудиться так, чтобы о делах партии говорили громко и с уважением.

Мнением об участии в знаковом для партийцев мероприятии поделился Артем Гришай: «Участие в областной конференции – ориентир для работы районного отделения партии на ближайшую перспективу и возможность дать оценку нашей работе на уровне коллег из других районов Гомельщины. Приятно осознавать, что районное отделение партии достойно выполняет намеченные цели как в патриотическом воспитании молодого поколения и развитии молодежного движения «Искра», так и в увеличении численности членов партии и в других направлениях деятельности. За непродолжительное время существования «Белой Руси» мы стали реальной мощной силой, объединившей людей разных профессий и возрастов и направленной на конкретные дела и созидание нашего общества и страны в целом.

В рамках реализации подпрограммы Белорусской партии «Белая Русь» основные усилия будут направлены на развитие региона посредством реализации инвестиционных проектов и инициатив граждан, расширение производства, развитие инфраструктуры в районе, закрепление квалификационных кадров на местах, реализации мер, направленных на повышение привлекательности проживания в деревне. Успешное и сбалансированное развитие регионов, повышение качества в жизни в каждом из них – основополагающее условие для формирования сильного, экономически развитого и социально комфортного государства в целом».

Наталья Логунова

Фото из архива участников