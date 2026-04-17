Президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью телеканалу RT, передает корреспондент БЕЛТА.

Интервьюером выступает ведущий RT, автор программы «Эффект Санчеса» Ричард (Рик) Санчес. Более 40 лет он вел авторские информационные программы и был ведущим на крупнейших американских телеканалах, в том числе Fox News и CNN. Он брал интервью у четырех президентов США, лидера Кубы Фиделя Кастро, Президента СССР Михаила Горбачева и многих других видных политических деятелей.

С 2019 года Рик Санчес присоединился к команде телеканала RT America. В 2024 году журналист был вынужден прекратить сотрудничество с RT из-за введенных против телеканала санкций, а в 2025 году переехал в Москву, чтобы продолжить работу на телеканале.

С 2025 года Рик Санчес ведет на RT авторскую программу «Эффект Санчеса», в которой представляет свою точку зрения на международные события и обсуждает их с гостями шоу. Программа выходит четыре раза в неделю в телевизионном эфире и на онлайн-площадках RT. Совокупно каждый выпуск набирает около 40 млн просмотров.

В разное время участниками «Эффекта Санчеса» были помощник Президента России Владимир Мединский, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и другие.

Телеканал RT (ранее Russia Today) — это российский международный круглосуточный многоязычный информационный телеканал, который появился в 2005 году. Вещание ведется на английском, арабском, испанском, французском, немецком, сербском языках.