Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 12 апреля провели телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обменялись поздравлениями со светлым праздником Пасхи, передали теплые пожелания здоровья и благополучия родным и близким, самые добрые слова и пожелания мира и добра — народам двух стран.

Президенты обсудили актуальные вопросы в области двусторонних отношений, предстоящие контакты на высшем уровне.

Особое внимание уделено подготовке очередного Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в июне в Минске и Минской области и будет посвящен тематике экономического взаимодействия.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили региональную и международную проблематику, основные вопросы мировой повестки дня.

Президенты уделили внимание теме сотрудничества в тройке Беларусь — Россия — КНДР. По итогам официального визита Президента Беларуси в Корейскую Народно-Демократическую Республику определен пул перспективных направлений сотрудничества. В сегодняшнем разговоре обсуждалась возможность реализации ряда проектов в трехстороннем формате.

Глава белорусского государства подтвердил свое участие в предстоящем Параде в Москве по случаю Дня Победы.