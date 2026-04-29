Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялся 29 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили развитие белорусско-казахстанских отношений, отметив высокую динамику контактов на различных уровнях. Только за последние полгода состоялся ряд знаковых двусторонних визитов. Казахстан посетили премьер-министр и глава белорусского МИД, а в Минске принимали председателя Мажилиса Парламента Казахстана.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев также обсудили график предстоящих мероприятий и визитов. В конце мая в Астане пройдут Высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум. Президенты рассмотрели перечень вопросов, которые будут формировать повестку этих международных форумов.

В преддверии общего великого праздника — Дня Победы — лидеры стран обменялись поздравлениями, пожелав народам Беларуси и Казахстана мира и благополучия.

Александр Лукашенко возобновил приглашение своему казахстанскому коллеге совершить официальный визит в Беларусь, чтобы комплексно обсудить все актуальные вопросы в двусторонней повестке, определить перспективные проекты и планы на будущее. Осенью текущего года в Минске также ожидают с визитом казахстанскую делегацию во главе с премьер-министром для участия в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «ИННОПРОМ».