Инициатива «Один район — один проект» является стратегической задачей в сфере регионального развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках данной инициативы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что это мероприятие можно рассматривать как финишное после недавних региональных командировок, а также рассмотрения таких важнейших региональных программ, как развитие Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины, мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот. Ранее также говорили о Витебской области — что надо сделать, чтобы дать толчок развитию северного региона.

Александр Лукашенко заявил, что думает над тем, чтобы на очередное заседание Всебелорусского народного собрания вынести вопросы регионального развития, чтобы они не просто были обозначены, а серьезно прозвучали.

