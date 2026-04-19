Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT ответил на вопрос, кто будет руководить страной после него, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналист в ходе разговора озвучил вопросы, которыми, по его словам, задаются на Западе: у всех ли в Беларуси есть возможность претендовать на то, чтобы стать ее следующим лидером, или за такие попытки наказывают? «И что будет с Беларусью после Лукашенко?» — уточнил он.

«Это только глупые люди на Западе могут так рассуждать», — сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что решать вопрос, кому руководить страной, будет только белорусский народ. «Вот как он решит, так и будет. Я ведь помню, когда меня первый раз избирали. Это было решение белорусского народа. И я тогда получил 80,3% голосов, — обратил внимание он. — Народ стеной за меня стоял. Проценты были большие».

«Поэтому я, памятуя это, буду следовать этим путем. Не хочет народ — насильно мил не будешь, как у нас говорят», — добавил глава государства.

Он выразил уверенность, что в Беларуси много хороших, толковых людей, которые в перспективе могут возглавить государство.