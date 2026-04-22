Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля подписал указ №136 «Об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении», которым совершенствуется правовое управление этой сферой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, дополняется перечень сведений, подлежащих включению в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. При их отсутствии транспортная деятельность признается незаконной.

Предусматриваются новые основания для приостановления работы автомобильных перевозчиков: непредставление налоговой декларации, наличие задолженности по уплате налогов, представление в налоговые органы недостоверных сведений и другое. Данные меры направлены на пресечение деятельности организаций-однодневок.

Указом вводится запрет на использование транспортных средств автоперевозчика, исключенного из реестра за нарушения, всеми иными перевозчиками. Повторное включение в него возможно по истечении трех месяцев.

Кроме того, расширяется перечень перевозок, на которые не распространяется действие указа от 25 января 2024 года №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

Реализация указа №136 позволит повысить безопасность и сформировать прозрачную налоговую среду в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.