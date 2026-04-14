Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Краснопольский район Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент ознакомится с результатами работы рыбоводческой отрасли по итогам прошлого года и перспективами ее развития в текущей пятилетке, включая меры по наращиванию производства рыб ценных пород.

Рыбхоз «Палуж» в Краснопольском районе — одно из предприятий, где занимаются выращиванием радужной форели. Проект был включен в пул инициатив Президента «Один район — один проект» и получил господдержку по указу о развитии юго-восточного региона Могилевской области. Предприятие стало головным для еще двух идентичных площадок в соседних Хотимском и Чериковском районах, где к 2028 году по принципу замкнутого цикла рассчитывают получать не только до 2 тыс. т премиальной красной рыбы в год, но и 15 млн ее оплодотворенных икринок. Александру Лукашенко также доложат о реализации программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2025 года. Соответствующая программа была принята в рамках реализации указа от 2015 года. Целью документа стало устойчивое развитие Климовичского, Костюковичского, Краснопольского, Кричевского, Славгородского, Хотимского и Чериковского районов.

В 2020 году Президент продлил основные положения указа еще на пять лет. Документы предусматривали льготы и преференции для повышения инвестиционной активности, реализации инвестиционных проектов, закрепления трудовых ресурсов, укрепления материально-технической базы сельскохозяйственных и строительных организаций.

По данным Могилевского облисполкома, за время их действия в экономику и социальную сферу региона направлено около 3,2 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В числе значимых инвестиционных проектов, реализованных за это время, — завод по производству цементно-стружечных плит в Кричевском районе, свиноводческие комплекс и репродуктор в Славгородском и Климовичском районах, комплексы по производству радужной форели в Краснопольском и Хотимском районах, рыбоводный комплекс по производству оплодотворенной икры радужной форели в Чериковском районе.

В настоящее время предлагается продлить программу социально-экономического развития юго-восточного региона на 2026-2030 годы.