Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Петриковский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посетил молочно-товарный комплекс ОАО «Агро-Лясковичи». Предприятие располагается на территории двух районов — Петриковского и Житковичского. Особенность этих мест заключается в большом количестве мелиоративных земель, которые в случае их грамотного содержания способны обеспечить надежную кормовую базу для животноводства.

С 17 апреля 2023 года предприятие вошло в Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь. В настоящее время «Агро-Лясковичи» специализируется на производстве молока и мяса, а также выращивании зерновых и кормовых культур.

Глава государства не первый раз посещает это сельхозпредприятие. В 2025 году Александру Лукашенко докладывали о планах по модернизации МТК, и он поручал ускориться с реализацией намеченного.

В октябре прошлого года Президенту в «Агро-Лясковичах» представили проект опытного строительства молочно-товарного комплекса из деревянных конструкций, которые произведены из местного сырья. Он отмечал, что в лесу порой в буреломах гниет много сырья, «а мы не можем сарай из этой древесины построить». «Поэтому ему дано поручение проконтролировать, сколько это будет стоить — деревянная конструкция. И, если ее по технологии обработать, сколько она будет стоять», — сказал Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что представленная ему конструкция простоит и 50 лет, если все сделать и обработать, как положено.

Президент держит развитие Полесского региона на личном контроле, неоднократно заслушивал доклады на этот счет ответственных чиновников, включая управляющего делами Президента Юрия Назарова, в ведении которого как раз находится ОАО «Агро-Лясковичи». В агрогородке Лясковичи реализуются и другие проекты регионального развития.