В Беларуси нужно определиться по гарантийному ремонту техники и сроку, в течение которого производитель несет ответственность по гарантии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на семинаре-совещании по вопросам агросервисного обслуживания, организации ремонта и восстановления сельхозтехники, передает корреспондент БЕЛТА.
- Лукашенко: нам надо кровь из носа восстановить сельхозтехники в каждом районе
- Очень медленно разворачиваемся, надо ускоряться. Лукашенко обозначил актуальные задачи по развитию агросервисов
- Лукашенко предложил пересмотреть подходы к наполнению и реализации программы «Один район — один проект»
По его словам, этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с появлением очень сложных машин, типа зерноуборочной, кормоуборочной техники «Гомсельмаш», тракторов МТЗ, автомобилей и т.п. Сейчас, как заметил Александр Лукашенко, не редки случаи, когда такие машины списывают после довольно короткого срока эксплуатации и ставят под забор. Хотя их можно было бы вернуть в эксплуатацию, и такие положительные примеры есть. «Хорошо, гомельчане нас научили, как эти тракторы восстанавливать — из двух один или из трех два, по-разному получается. Хорошая техника и дешевле, чем новая», — отметил глава государства.