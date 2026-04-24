В Беларуси нужно определиться по гарантийному ремонту техники и сроку, в течение которого производитель несет ответственность по гарантии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на семинаре-совещании по вопросам агросервисного обслуживания, организации ремонта и восстановления сельхозтехники, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что вопрос с гарантийным ремонтом, обслуживанием сельхозтехники нужно решать железобетонно. «Некачественную произвел продукцию — забирай и восстанавливай за свой счет. Гарантийное обслуживание должно быть. Мы должны к этому вопросу еще раз вернуться в правительстве и определиться», — сказал Президент.

По его словам, этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с появлением очень сложных машин, типа зерноуборочной, кормоуборочной техники «Гомсельмаш», тракторов МТЗ, автомобилей и т.п. Сейчас, как заметил Александр Лукашенко, не редки случаи, когда такие машины списывают после довольно короткого срока эксплуатации и ставят под забор. Хотя их можно было бы вернуть в эксплуатацию, и такие положительные примеры есть. «Хорошо, гомельчане нас научили, как эти тракторы восстанавливать — из двух один или из трех два, по-разному получается. Хорошая техника и дешевле, чем новая», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что нужно установить конкретные правила по амортизации техники и сроки: «Мы должны четко дать сигнал на места, в бухгалтерии того или иного хозяйства. И хоть умри, ты его не спишешь. Ты его должен хранить, беречь, восстанавливать. Это уже дело руководителя».

То же самое касается гарантийного ремонта, обслуживания. «Мы должны определиться по гарантийному ремонту техники — сколько лет завод будет нести по гарантии ответственность. Не надо все это — некачественную технику — перекладывать на крестьян. Надо заставлять промышленников работать качественно», — подчеркнул белорусский лидер.