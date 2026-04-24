Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Мозырский район Гомельской области указал на необходимость разумного и ответственного отношения к мелиорированным землям, передает корреспондент БЕЛТА.

«Где-то мы провели мелиорацию, но два-три года — снова заросли каналы, — сказал Александр Лукашенко. — Все должно быть передано от мелиораторов хозяйству. Взял ты это мелиорированное поле — туда вложены миллионы рублей. Передали по акту — отвечай (за состояние мелиорированного поля. — Прим. БЕЛТА)».

