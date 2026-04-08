Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ивана Крупко, сообщает БЕЛТА.

С учетом предстоящей большой командировки главы государства в юго-восточные районы Беларуси доложено о конкретных темах, которые находятся на контроле у Президента в контексте задач регионального развития. Это расширение производственной базы, освоение новых перспективных направлений в АПК, работа райагросервисов. Традиционно в центре внимания Александра Лукашенко и ход весенних полевых работ.

В частности, обсуждалась тема присоединения к крупным хозяйствам дополнительных территорий. Положительный опыт в этом отношении имеется в Мозырском районе, к успешным сельхозпредприятиям которого несколько лет назад присоединили часть земель Наровлянского района. Как пример — совхоз-комбинат «Заря». В результате удалось придать дополнительный импульс развитию растениеводства и животноводства на присоединенных территориях. Это в том числе планируется продемонстрировать Президенту во время предстоящего посещения региона.

Александру Лукашенко также доложено о работе одного из старейших белорусских кондитерских предприятий — ОАО «Красный мозырянин». Недавно там был реализован проект по модернизации производства.

Важная отдельная тема доклада — обеспечение эффективной работы в регионе сети райагросервисов. Передовые подходы в этом вопросе отрабатываются на опыте соответствующего предприятия «Мозырьтехсервис». Здесь не только ремонтируют и восстанавливают технику, но также освоили собственное производство необходимых в сельском хозяйстве агрегатов и прицепного оборудования.

Обсуждались и вопросы развития животноводства. Александр Лукашенко ранее поручал изучить успешный опыт российского предприятия «Мираторг». Главе государства доложено, что в Гомельской области уже сформировано племенное ядро, ведется работа по развитию как исключительно мясного, так и молочно-мясного направлений.

Доложено также о ходе весенних полевых работ. Сев ведут все сельхозпредприятия региона, на сегодняшний день яровыми культурами засеяно около 80% площадей от запланированного. Работы проводятся в необходимые технологические сроки, обеспечена высокая готовность техники, закуплены удобрения, проводятся подкормки озимых посевов. Особый акцент в регионе делается на кукурузу. Этой культуры планируется посеять около 300 тыс. га.