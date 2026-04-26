Почему нужно добросовестно трудиться, жить в согласии с людьми и не бояться трудностей, рассказывают наши герои – жители Чеботовичского сельсовета.

Где ты появился на свет

Вся жизнь Григория Николаенко, уроженца поселка Броськов, связана со здешними местами. Хозяин встретил нас у добротного дома с обустроенным цветником. Признаться, поначалу думала написать только о Григории Дмитриевиче, но, переступив порог, поняла, что рассказывать о нем одном будет несправедливо. Со своей второй половинкой, супругой Татьяной Анатольевной, они вместе уже 53 года. И все радости-трудности делят пополам.

Вместе делали первые шаги в семейной жизни, строили дом и ждали рождения двух дочерей. Вместе прошли и непростой период, когда весной 1986 года, после аварии на ЧАЭС, он, как и другие механизаторы колхоза «Чырвоная зорка», дважды был командирован в 30-километровую зону. В первый раз – чтобы перевозить местных жителей, во второй – доставлять зерно в поля во время посевной. «Паники никакой не было, только понимание того, что нужно помочь людям и сельхозпредприятию, – делится Григорий Дмитриевич. – Тем более дома ждали жена и две дочери».

Их родной поселок Броськов поначалу также относился к числу загрязненных. Но здешние жители не спешили покидать родные места: работали и растили детей, словно подтверждая народное название поселка Китай – в нем издавна жили многодетные семьи.

Встретились Григорий и Татьяна на танцах в клубе. До этого мой собеседник окончил курсы водителей в Гомеле и 3 года отслужил в Германии в ракетных войсках. Вернувшись на малую родину, устроился в колхоз водителем. Заочно окончил Речицкий техникум на зоотехника, но продолжал любимое дело – крутил баранку. Правда, 17 лет до ухода на заслуженный отдых работал агрономом в подсобном хозяйстве от завода станочных узлов. Словом, не понаслышке знает цену хлебу и труду. Лишь единожды, всего на 4 года, покидала с родителями Беларусь и жила в Казахстане Татьяна Анатольевна. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять: лучше нет родного края. Она получила профессию бухгалтера и всю жизнь проработала в местном колхозе.

Супруги Николаенко живут на родной земле и этим счастливы. И если бы повернуть время вспять, такой путь они бы выбрали снова. Сельская жизнь по-прежнему для них полна забот и хлопот, а по-другому они не умеют. Сеют огород, всего лишь (улыбаются) 25 соток. Куры, поросенок (как же без него в деревне), пять котов и преданный пес Тобик – вся их живность. Татьяна Анатольевна к тому же – цветочница с многолетним стажем, выращивает разные сорта: от комнатных фиалок до петуний. Она великолепная и гостеприимная хозяйка. Пасхальный кулич с березовым соком, которыми она потчевала меня, не сравнить с покупными – вкуснятина!

Гордятся супруги и своей большой семьей. Татьяна Анатольевна листает мобильный фотоальбом (ничего не поделать – веяние времени) и радуется за каждого из пятерых внуков, ведь они – их продолжение.

Самое важное, считает чета Николаенко, чтобы был мир. Представитель послевоенного поколения, сын защитника (отец еще в Финскую получил ранение) уверен: «Благодаря Главе государства у нас есть главное – мирное небо. А с любой напастью мы, как это было всегда, справимся вместе». По его мнению, важно и то, что в нашей стране многое делается для простых людей. К примеру, в Броськове, относящемся к числу малонаселенных пунктов, хорошая связь – и телефонная, и мобильная, автолавка по графику доставляет прямо до ворот необходимые товары. До дома доезжает и передвижная почта. Если нужно газовый баллон поменять, тоже не проблема: позвонил в службу и ожидай заказ. И медицинская помощь в шаговой доступности – в местном ФАПе в Ховхло. От Броськова до центра сельсовета 6 км, до районного или областного – несколько десятков, но мои герои благодаря имеющейся легковушке не засиживаются на месте.

Оптимист и человек со стержнем

Жительницу деревни Чеботовичи Зинаиду Повод застала за перелистыванием страниц уникальной книги-фотоальбома «Моя малая родина». Светлая грусть о местах юности была навеяна приближающейся встречей с родными местами на Радуницу. Деревня Дворище Хойникского района – ее малая родина, земля ее предков. Там отцовский дом, где в многодетной семье Керус, в которой воспитывалось девять детей, четвертой родилась маленькая Зина. Отец, ветврач по образованию, заведовал местной фермой, мама работала дояркой. Дети буквально выросли на ферме.

По примеру старшей сестры, ставшей зоотехником, после школы Зинаида Владимировна поступила в Витебский ветеринарный институт, хотя неплохо знала немецкий язык и мечтала стать учителем. Ветврачом был и ее дед.

С будущим супругом Николаем она познакомилась на практике в совхозе в Судково. В 1976 году молодая семья переехала в Брагинский район, где в колхозе «Чырвоная нiва» Зинаида Повод работала главным ветврачом, а ее муж – ветеринарным врачом на свиноферме. Передовым хозяйством в то время руководил замечательный человек Иван Васильевич Кулай, который так рассуждал о молодежи: «Это тесто: какой пирог из него испеку, такой и буду потом кушать».

Чернобыльские события не обошли стороной их семью. После аварии на ЧАЭС почти год супруги продолжали работать на Брагинщине, только в мае 1987-го переехали в Шкловский район, но очень тянуло домой. Так Чеботовичи стали второй родиной для Зинаиды Владимировны. «Здешние места понравились мне сразу: лес, Днепр, добрые и отзывчивые люди, все местные. Любимой профессии и здесь не изменила. С 1991 года работала главным ветврачом в совхозе «Чеботовичи», потом перешла в Глазовскую участковую ветлечебницу: сначала врачом-эпизоотологом, а потом и заведующей. Основной упор был на профилактику (прививки, обработки), поэтому достигали хорошей сохранности телят», – рассказывает Зинаида Владимировна.

Она и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, интересуется и душой болеет за отрасль животноводства. Тем более что с этой нелегкой профессией связал свою судьбу сын Владимир, который пошел по стопам родителей и трудится в «Родине» на Могилевщине. Опытный ветврач, ведь бывших не бывает, поддерживает строительство профилакториев для телят как эффективный способ содержания молодняка.

Моя собеседница убеждена, что нужно быть оптимистом, несмотря на трудности, двигаться и жить дальше. Даже когда попадает в больницу, поддерживает соседок по палате, запрещает им роптать на судьбу и заряжает энергией.«Немного включайте скорость и не лежите, двигайтесь», – говорит она. Чтобы тренировать память, Зинаида Владимировна почти ежедневно разгадывает судоку. Скучает по лесу: только пару лет, как по состоянию здоровья туда не ходит, но помнит все стежки-дорожки и излюбленные грибные места. Особое отношение с лесом у нее с малой родины.

Конечно, не может она и без работы на земле: обрабатывать грядки помогают дочь с зятем и соцработник Галина. Около дома вот-вот распустятся тюльпаны. «Уже самое время лилии рассадить», – делится Зинаида Повод заботами и хлопотами, своими маленькими радостями, из которых, по сути, и складывается жизнь.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора