С весны 1986-го до дня сегодняшнего Беларусь прошла свой уникальный путь, чтобы земли, обожженные четыре десятилетия назад Чернобылем, стали настоящими территориями возможностей и больших перспектив. О том, как всесторонняя государственная поддержка и искренняя любовь местных жителей к своей малой родине явились мощным импульсом, благодаря которому пострадавшие от аварии районы Гомельской области не просто возродились, а уверенно развиваются, и о том, какая для этих земель определяется стратегия на будущее, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель облисполкома Иван Крупко.

— Иван Иванович, 40 лет прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Как сегодня можно оценить путь, который прошли пострадавшие территории Гомельской области? Что сделано для реабилитации земель?

— Если говорить откровенно, масштаб аварии можно осмыслить через следующие факты. 295 населенных пунктов Гомельской области были отселены. 357 деревень исчезли с карты. Из хозяйственного оборота выведено более 216 тыс. га сельскохозяйственных земель. И по сути речь шла о том, чтобы заново выстроить жизнь на огромной территории.

За эти 40 лет государство реализовало шесть программ по преодолению последствий катастрофы. За этими документами — системная работа.

Если говорить о земле, то проведен и проводится колоссальный объем защитных мероприятий. В сельское хозяйство поставлено более 860 тыс. т минеральных удобрений, известкование загрязненных почв ежегодно выполняется на площади свыше 217 тыс. га. Это позволило не просто вернуть часть земель в оборот, а главное — обеспечить производство продукции, которая соответствует самым жестким национальным и международным требованиям по радиационной безопасности.

Параллельно велась работа, о которой редко говорят, но которая принципиально важна. В целях безопасности людей снесено и захоронено почти 14 тыс. объектов, представлявших потенциальную радиационную угрозу.

И при этом мы действуем предельно ответственно.

Зона особого контроля, научной работы и обеспечения безопасности — Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Главный итог многолетней работы: мы не просто снизили последствия аварии, мы выстроили систему, которая позволяет безопасно жить и работать на этой земле, опираясь на науку, жесткий контроль и ответственность государства.

— Что касается социальной сферы — как строится жизнь на этих территориях?

— В начале 1990-х Беларусь осталась с этой проблемой один на один. И именно тогда по инициативе Президента Александра Лукашенко было принято принципиальное решение: не ограничиваться компенсациями, а возрождать и развивать пострадавшие территории. Это был переломный момент.

Сегодня на загрязненных территориях Гомельской области продолжают жить более 745 тыс. человек. И это территория с работающей экономикой и социальной инфраструктурой.

Государством выстроена системная модель поддержки. Только в рамках последней государственной программы на социальные выплаты направлено порядка 600 млн рублей, из которых 82% — пенсионные надбавки ликвидаторам, инвалидам и переселенцам.

Но хочу подчеркнуть, так как это принципиально важно: поддержка не сводится к выплатам. Ежегодно 88 тыс. детей обеспечены бесплатным горячим питанием. За пятилетку на эти цели направлено 215 млн рублей. Жители пострадавших территорий ежегодно проходят санаторно-курортное лечение.

Кроме того, за 40 лет в области построено 33 тыс. квартир и домов для переселенцев, специалистов и ликвидаторов. Введены и реконструированы 133 школы, 101 детский сад, 35 больниц, более 100 ФАПов.

Отремонтировано 3,4 тыс. км дорог, 1,3 тыс. км водопроводных сетей, газифицированы десятки населенных пунктов.

Сегодня мы переходим к новому этапу: электрификации жилья с учетом возможностей Белорусской АЭС. Это уже не только комфорт, это снижение дополнительной нагрузки на организм человека и элемент экологической безопасности.

Однако главный результат: люди не уехали. Люди здесь живут и делают осознанный выбор остаться.

— Отдельный вопрос — здоровье людей. Как вы оцениваете ситуацию сегодня?

— Здесь мы опираемся на систему контроля и конкретные показатели. В области под диспансерным наблюдением находится более 1 млн человек, из них ликвидаторов свыше 13 тыс. Охват фактически полный. Создан и работает Государственный регистр, который ведет учет состояния здоровья более 843 тыс. человек. Это означает, что система здравоохранения персонифицированно сопровождает каждого человека, находящегося в зоне риска.

В регионе 240 организаций здравоохранения, которые обеспечивают полный цикл медицинской помощи, функционируют 17 установок СИЧ, позволяющих выявлять внутреннее облучение. В случае выявления превышения допустимых уровней меры принимаются сразу же.

За последние годы серьезно усилена материальная база: закуплено более 36 тыс. единиц оборудования, включая 25 компьютерных томографов, 8 МРТ, 7 ангиографов, линейные ускорители.

Все это в комплексе позволяет создать в области управляемую ситуацию, когда мы уже не реагируем, а системно контролируем и предупреждаем риски.

— Как изменились подходы государства к развитию пострадавших территорий за эти годы?

— Изменились принципиально. Если раньше основная задача была компенсировать ущерб, то сегодня — создавать экономику на этих территориях. С 2011 года реализован отдельный блок программ по социально-экономическому развитию. За это время построено и модернизировано 56 молочно-товарных ферм, 5 свинокомплексов, 6 зерносушильных комплексов, введена птицефабрика мощностью 20 тыс. т мяса в год. Приобретено почти 2,5 тыс. единиц сельхозтехники.

Реализованы проекты в промышленности. Модернизация перерабатывающих предприятий, запуск новых производств, внедрение современных технологий — все это позволило создать рабочие места, увеличить объемы производства и закрепить людей на местах.

И хочу акцентировать внимание на том, что экономика здесь развивается не вместо социальной защиты, а вместе с ней. Это и есть современный, комплексный подход государства.



— Каковы приоритеты на ближайшие годы? Что ждет эти территории дальше?

— Сегодня наша задача — обеспечить долгосрочное, устойчивое развитие этих территорий. Мы выстраиваем работу по нескольким приоритетным направлениям.

Для формирования устойчивой экономической базы территорий продолжим модернизацию агропромышленного комплекса. В планах строительство новых молочно-товарных комплексов в Кормянском, Наровлянском и Чечерском районах, ввод зерносушильного комплекса в Хойникском районе, модернизация производств, в том числе на Кормянском льнозаводе.

В промышленности — запуск новых линий и производств. Например, в Наровле на предприятии «Красный мозырянин» будет новая линия по производству сладкой продукции, в Ветке — создание цеха строительных материалов.

В наших планах и дорогостоящие, но такие необходимые инфраструктурные проекты. Здесь и замена более 55 км водопроводных сетей, и реконструкция 7 котельных с переводом на современные виды топлива. Продолжится электрификация жилья. В текущей пятилетке планируем войти в 16 агрогородков.

В социальной сфере основное внимание здравоохранению. Уже сегодня ведется строительство хирургического корпуса областного онкологического диспансера, запланированы и новые объекты. Предусмотрены также строительство и реконструкция 15 объектов в детских реабилитационно-оздоровительных центрах.

В ближайшие годы проведем реконструкцию зданий под размещение Ветковской детской школы искусств и Брагинского территориального центра социального обслуживания населения.

Постоянная системная работа, как я говорю, без права на ошибку — экология и безопасность. Сохраняется полный комплекс радиационного контроля, продолжаются работы по содержанию отселенных территорий, захоронению объектов, благоустройству.

И, конечно, мы будем усиливать меры по привлечению специалистов, создавать условия для молодежи. Жилье, социальная инфраструктура, рабочие места должны работать на главный результат: чтобы человек связывал с этой землей свое будущее.

Мы уверенно выходим на этап, когда пострадавшие земли больше не «особая зона», а полноценные территории развития с понятной экономикой и высоким качеством жизни. В этом главный ориентир нашей работы на ближайшие годы.

— Как в области сохраняется память об аварии на ЧАЭС и подвиге ликвидаторов?

— Память о Чернобыле для нас не формальность. Мы никогда не забудем судьбу населенных пунктов Гомельской области, которые прекратили существование. Сегодня в каждом пострадавшем районе есть места памяти, где увековечены эти деревни. В Брагине, например, создана особая мемориальная композиция с именами исчезнувших населенных пунктов. Там же установлен бюст нашего земляка, героя-ликвидатора Василия Игнатенко.

В Хойниках, Наровле, Чечерске, Корме есть свои памятные знаки ликвидаторам и отселенным деревням. В Хойниках обновлен сквер Энергетиков, где в бронзе увековечен подвиг тех, кто в первые дни аварии обеспечивал жизнедеятельность региона, зачастую рискуя жизнью.

Особое место занимают духовные центры памяти. Например, храм Святого Архангела Михаила, перенесенный в Гомель из зоны отчуждения, стал символом возрождения, силы духа людей.

Мы последовательно приводим в порядок захоронения, благоустраиваем территории отселенных деревень, сохраняем кладбища, потому что это вопрос человеческого достоинства и уважения к своим корням.

И эта работа продолжается. В 40-ю годовщину аварии на ЧАЭС в Гомеле открывается мемориальная композиция, посвященная подвигу ликвидаторов. В основе — символ атома как напоминание о природе аварии и о цене, которую заплатили люди, чтобы остановить ее последствия.

Говоря о памяти, мы прежде всего говорим о людях. О ликвидаторах: пожарных, военнослужащих, медиках, энергетиках, которые первыми приняли на себя удар. Многие из них работали в условиях, когда еще не было понимания всей опасности, без должной защиты. Они просто выполняли свой долг. И в этом их величайший героизм.

Говорим о тех, кто остался жить и работать на этой земле. Несмотря на тревоги, они сохранили свои дома, свою малую родину и ежедневно доказывают, что жизнь здесь продолжается.

Все эти годы чернобыльская тематика остается в числе приоритетов политики, которую проводит наш Президент Александр Лукашенко.

Чернобыль — это не архив. Это зона постоянной ответственности власти. И наш долг сделать все, чтобы жизнь на этой земле была безопасной, достойной, с уверенным взглядом в будущее.