Мероприятие приурочено Году белорусской женщины и является очередной страницей проекта «Женщины Будакошелевщины», в ходе которого сотрудники картинной галереи знакомят посетителей с творчеством талантливых жительниц района.

Умение вышивать передалось Нине Серебряной, жительнице д. Старая Буда, от мамы и бабушки. В 1978 году увидели свет ее первые работы, вышитые гладью, с 2007-го Нина Владимировна освоила вышивку крестиком. На сегодняшний день в ее творческом багаже 45 работ. Среди них не только вышивка гладью и крестиком, но и картины, выполненные в технике алмазной мозаики и по номеркам.

Чтобы увидеть всю эту красоту, поспешите в картинную галерею и насладитесь разнообразием красок, сюжетов и идей.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива картинной галереи им. Е.Е. Моисеенко