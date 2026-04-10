В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 10 апреля:



— на 3 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 2 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 31 км а/д «Подъезд от М-10 граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч;

— в районе остановочного пункта «Курган Славы» по ул. Рыжкова в г. Мозыре. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 174 по 180 км а/ М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины